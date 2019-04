Die Roboter trainieren für den bevorstehenden "Robo-Cup German Open". (UNI BREMEN)

65. Mahl der Arbeit

Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer (SPD) sowie die DGB-Vorsitzende Annette Düring werden an diesem Montag beim 65. Mahl der Arbeit sprechen. Als Festredner ist zudem Paul Nemitz, Berater der EU-Kommission im Bereich Justiz und Verbraucherschutz, in der Oberen Rathaushalle zu Gast.

Bank präsentiert Zahlen

Die Geschäftsleitung der Deutschen Bank Bremen spricht an diesem Montag über den Geschäftsverlauf 2018 und gibt einen Ausblick auf die Entwicklungen.

Roboter trainieren

Anlässlich der bevorstehenden „Robo-Cup German Open“ veranstaltet B-Human – das gemeinsame Team der Universität Bremen und des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) – ein öffentliches Training im Mehrzweckhochhaus der Universität Bremen.

Kopf des Tages: Elisabeth Watts

Dieses Lob würden viele Sängerinnen ger­ne hören: Elizabeth Watts hat „eine der schönsten Stimmen einer ganzen Generation in Großbritannien“. Das schreibt die Fachpresse schon mal über die 1979 im englischen Norwich geborene Sopranistin. Watts studierte zunächst Archäologie und ab 2002 Musik, ihre Karriere nahm vier Jahre später so richtig an Fahrt auf. Vor allem in Inszenierungen von Mozart-Opern ist die Britin bisher stark aufgefallen, so dass es sich gut trifft, dass sie an diesem Montag in der Glocke zu Gast bei dem Mozart gewidmeten Konzert der Bremer Philharmoniker ist. Zwei Arien wird sie singen und dabei auf den Pianisten und Dirigent Christian Zacharias treffen.

Tipp des Tages: Christian Zacharias dirigiert Bremer Philharmoniker

Mozart – für diesen Komponisten ist Christian Zacharias die Kernkompetenz: als Pianist ein gewitzt-brillanter Mozart-Interpret. Immer öfter aber ist Zacharias auch als Dirigent zu erleben, und auch da scheut er das Schwerste nicht. Seine Mozart-Interpretation hat Hirn und Herz, Kopf und Bauch, in ihr pulsiert das pralle Leben, wie der Deutschlandfunk schwärmt.

Und der Sopranistin Elizabeth Watts bescheinigt das Journal „International Record Review“, sie habe „eine der schönsten Stimmen einer ganzen Generation in Großbritannien“. Mozart wäre sicher ebenso begeistert gewesen. Die Bremer Philharmoniker (Foto) musizieren mit Christian Zacharias, Pianist und Dirigent, sowie Elizabeth Watts, Sopran.

Montag, 29. April, 19.30 Uhr, Glocke, Großer Saal, Domsheide 4