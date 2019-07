Auch in Mainz hatte es Aktionen zum Erdüberlastungtag gegeben. In Bremen ist ein Trauermarsch geplant. (Andreas Arnold)

Weltweiter Erdüberlastungstag

Alljährlich markiert der globale Erdüberlastungstag das Datum, an dem der Mensch alle regenerativen Ressourcen aufgebraucht hat. Das heißt: Ab heute verbrauchen die Menschen mehr Rohstoffe, als die Erde im Verlauf des Jahres bieten kann. Die Organisation „Global Footprint Network“ hatte diesen Aktionstag ins Leben gerufen. Die Bremer Ortsgruppe der Bürgerrechtsbewegung „Extinction Rebellion“ will an der Ecke Martinistraße/Balgebrückstraße deshalb einen Trauermarsch abhalten.

Jugendworkcamp beginnt

Das zweiwöchige internationale Jugendworkcamp will den Austausch unter Jugendlichen fördern. In Kooperation mit dem Jugendfreizeitheim Neustadt sind unter anderem ein Musik-Workshop unter dem Motto „Stadtmusikantensommer“ und ein Auftritt beim Summer-Sounds-Festival geplant.

Hemelinger Tunnel wieder frei

An diesem Montag enden die zweiwöchigen Bauarbeiten im Hemelinger Tunnel, die Vollsperrung für Autofahrer wird danach aufgehoben.

Kopf des Tages: Witha Winter von Gregory

Menschenrechte liegen Witha Winter von Gregory ganz besonders am Herzen. Sie hat Soziologie, Politik und französische Literatur in München, Paris und Konstanz studiert. Seit 1974 lebt und arbeitet Winter von Gregory in Bremen. Sie ist die Hauptinitiatorin des Gartens der Menschenrechte im Rhododendronpark. Zu dem Projekt gehört inzwischen ein Freundeskreis, der viele Ideen in die Tat umsetzt. So auch die Wanderausstellung „Bremen – Stadt der Menschenrechte“, die an diesem Montag um 15 Uhr in der Sparkassenfiliale im Horner Mühlenviertel (Gerold-Janssen-Weg) eröffnet wird.