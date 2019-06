Pianist Martin Hornung ist in Bremen zu Gast. (Jörn Hildebrandt)

Nächste Sondierungsrunde

Am Morgen startet die CDU die nächste Sondierungsrunde mit der FDP und den Grünen für ein mögliches Jamaika-Bündnis in ihrer Zentrale Am Wall. Am Nachmittag geht es weiter: Dann lädt die SPD Grüne und Linke in ihr Fraktionsbüro an der Wachtstraße ein, um ein eventuelles rot-rot-grünes Bündnis auszuloten.

Thema: Wohnungsmarkt in Bremen

Das Aktionsbündnis Menschenrecht auf Wohnen tagt. Themen: der Volksentscheid zum Rennbahngelände und Forderungen an den neuen Senat.

Sicherheit für Radfahrer

Zum internationalen „World Cycle Day“ verwandelt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Bremen einen Parkstreifen auf dem Buntentorsteinweg in der Neustadt zum Radfahrstreifen. Die Aktion ist von 16 bis 18 Uhr geplant.

Kopf des Tages

Die französische Pianistin Lise de la Salle und Robert Habeck haben etwas gemeinsam: Sie haben die sozialen Medien verlassen – Lise de la Salle stieg sogar ein paar Wochen vor dem Grünen-Chef aus. Ihr gehe es um die Musik, nicht um die Selbstinszenierung, schrieb sie damals. Ihre Kunst am Klavier zeigt sie nun in Bremen. An diesem Montag spielt sie mit den Bremer Philharmonikern in der Glocke.

Tipp des Tages

Konzert Gastgeber und Saxofonist Dirk Piezunka begrüßt bei der nächste Auflage von „Jazz on Board“ den Pianisten Martin Hornung, der 1975 in Mönchengladbach geboren wurde. Seit 2004 ist Hornung freischaffender Pianist, Keyboarder, Arrangeur und Komponist, letzteres inzwischen vornehmlich für Filme. So komponierte er unter anderem für die Serie „Weissensee“, mehrere „Polzeiruf 110“-Folgen und für die Serie „Die Stadt und die Macht“. Ebenfalls mit an Bord sind der Schlagzeuger Ole Seimetz und der Bassist Peter Schwebs.

Montag, 3. Juni, um 21 Uhr auf dem Theaterschiff Bremen, Tiefer 104