Die Bremer Touristik-Zentrale will an diesem Montag bekannt geben, wie viele Touristen nach Bremen kamen. (Karsten Klama)

Touristik-Zentrale nennt Zahlen

Die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ) präsentiert an diesem Montag die Tourismus-Zahlen. Geschäftsführer Peter Siemering will dabei vorstellen, welche wirtschaftlichen Effekte sich daraus ableiten lassen und welche Schwerpunkte im touristischen Marketing für 2019 gesetzt werden.

Rosenmontag feiern

Auch in Bremen wird an Rosenmontag gefeiert: So gibt es zum Beispiel in der Ständigen Vertretung in der Böttcherstraße eine Karnevalsparty. Feuchtfröhlich geht es auch im Bürgerhaus Vegesack, der Friends Bar oder in Queens & Tom’s Welt zu.

Pink Floyd Show

The Australian Pink Floyd Show, eine Tribute-Band, ist an diesem Montag zu Gast in der Halle 7. Es ist bereits die zwölfte Produktion, mit der die Australier auftreten.

Kopf des Tages: Heiko Maas

Gerade war er noch zu Gesprächen in Mali, an diesem Montag kommt Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nach Bremen. Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und der WESER-KURIER laden zum 13. Außenpolitischen Salon ein. Das Thema lautet: „Gemeinsam oder einsam – Europa in einer unsicheren Welt“. Die Veranstaltung findet im Rathaus statt und beginnt um 18.30 Uhr.

Tipp des Tages: Musikalisch vielschichtiges Trio

Konzert Erstmals tritt das deutsch-kroatisch-finnische Thilo-Seevers-Ensemble im Theaterschiff auf. Im Jahre 2013 machten sich die jungen Musiker um Pianist und Komponist Thilo Seevers an die Arbeit – und mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit in der deutschsprachigen Jazzlandschaft breit. In der musikalischen Vielschichtigkeit findet das Trio zu einer seiner großen Stärken, der Melodie. Mit „Storytelling“ macht das Thilo-Seevers-Ensemble, kurz Tse, einen weiteren Schritt in diese Richtung und vereinfacht das Songmaterial radikal. Noch sanglicher, noch fokussierter, noch einfacher sind die Songs, während man im Spiel die stetige Weiterentwicklung dreier ambitionierter Musiker hört.

Montag, 4. März, 21 Uhr, Theaterschiff Bremen, Bistro Bühne 3, Tiefer 104. Der Eintritt ist frei.