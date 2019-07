Die Hafenflockenkreuzung zwischen Stuhr und Huchting wird für die nächsten acht Wochen gesperrt. (Roland Scheitz)

Kreuzung gesperrt

Auf Verkehrsteilnehmer kommen ab diesem Montag Baustellen und Umleitungen zu. Die Hafenflockenkreuzung zwischen Stuhr und Huchting wird für die nächsten acht Wochen gesperrt. Bauarbeiten sorgen auch für Umleitungen bei der Bremer Straßenbahn AG. Busse der Linie 25 fahren ab diesem Montag bis Mittwoch, 10. Juli, durch die Obernstraße. Grund sind Arbeiten im Bereich der Martinistraße.

Prozess startet

Am Bremer Landgericht startet an diesem Montag der Prozess gegen einen 36-Jährigen wegen versuchten Totschlags. Der Mann soll im Januar in einem Bus in Bremen eine Bekannte in den Schwitzkasten genommen und ihr mit einem Kugelschreiber in das linke Auge gestochen haben.

Großes Zeltlager

Auf mehr als 600 Jugendliche aus ganz Deutschland wartet beim Jugendfeuerwehr-Zeltlager am Werdersee ein vielfältiges Programm. Eine Woche lang treffen sich die 35 Jugendgruppen.

Kopf des Tages: Hans-Joachim von Wachter

Es ist ein erster Härtetest im Rathaus, den Bürgerschaftsdirektor Hans-Joachim von Wachter, Jahrgang 1964, an diesem Montag leiten wird. Weil in weniger als als zwei Wochen das Haus der Bürgerschaft für einen Umbau die Türen schließt, wird es einen Probeaufbau für das Plenum im Rathaus geben. Der ehemalige Leiter des Verfassungsschutzes und studierte Jurist wird die genaue Zuteilung der Plätze auf die einzelnen Fraktionen vornehmen und Pläne und Abläufe testen.

Tipp des Tages: Morphos und Bananenfalter in der Botanika

Ausstellung Von der gefräßigen Raupe über die unscheinbare Puppe bis zum filigranen Falter können Besucher alle Lebensphasen der Schmetterlinge erleben. Die Sonderausstellung „Das Reich der tropischen Schmetterlinge“ in der Botanika zeigt rund 700 Falter in insgesamt 60 verschiedenen Arten.

Unter den schwebenden Schönheiten fällt der Himmelsfalter mit seinen leuchtend blauen Flügeln besonders ins Auge. Der Bananenfalter trägt eine markante Zeichnung auf der Unterseite seines Flügels, die an ein Eulenauge erinnert. Zahlreiche Schmetterlinge wie Kleiner Postbote oder Königspage flattern noch bis Sonnabend, 22. Februar, durch das Tropenhaus. Montag, 8. Juli, 9 bis 18 Uhr, in der Botanika, Deliusweg 40