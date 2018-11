Bunte Lichter und Glühwein locken die Besucher ab Montag zum Bremer Weihnachtsmarkt. (Frank Thomas Koch)

Weihnachtsmarkt startet

Als Labyrinth von 176 Ständen präsentiert sich ab sofort die Innenstadt rund um Roland und Rathaus: An diesem Montag um 16 Uhr eröffnet Dompastorin Ingrid Witte den traditionellen Bremer Weihnachtsmarkt mit einer Feierstunde im St.-Petri-Dom. Das Eröffnungsprogramm wird vom Knabenchor der Kirchengemeinde Unser Lieben Frauen musikalisch umrahmt. Im Anschluss wird der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Christian Weber, traditionell die Lichter des Weihnachtsbaumes vor der Bürgerschaft anschalten. Rund drei Millionen Gäste aus dem In- und Ausland werden bis zum 23. Dezember erwartet. Im gleichen Zeitraum verwandelt sich auch die Schlachte in ein historisches Piratendorf. Beim bunten Markttreiben des Schlachte-Zaubers sind 100 Händler beteiligt, täglich treten Künstler auf. Alle Infos zum Weihnachtsmarkt finden Sie hier.

Spenden beim Bürgermahl

Die Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe bedankt sich an diesem Montag bei Förderern und Sponsoren für ihren Einsatz. Zu Gast beim traditionellen 16. Bürgermahl in der Oberen Rathaushalle sind neben ehrenamtlichen Helfern auch Bremer Ehrenbürger. Bei dem bewusst schlicht gehaltenen Mahl startet die Bürgerhilfe eine weitere Spendenrunde.

Fest im Rhododendron-Park

Es hat sich einiges getan in den vergangenen Monaten im Rhododen­dron-Park. An diesem Montag gibt es ein gärtnerisches Richtfest, bei dem der zweite Abschnitt einer mehrjährigen und kostenintensiven Baumaßnahme eingeweiht wird.

Umbau abgeschlossen

Das Kundencenter der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) an der Domsheide öffnet nach fünf Monaten Umbauzeit wieder seine Türen. Kunden bekommen in den neu gestalteten Räumen Tickets, Informationen und Fahrpläne.