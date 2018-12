Am Montag sollen zwischen 5 und 9 Uhr Wanrstreiks bei der Deutschen Bahn stattfinden. (Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa)

Schutz von Prostituierten

Nachdem die Wirtschaftsbehörde den Termin am vergangenen Montag kurzfristig absagen musste, will sie über den Stand bei der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in Bremen berichten. An der Umsetzung hatte es Kritik gegeben.

Mögliche Verspätungen durch Warnstreik

Wegen des angekündigten Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft von fünf bis neun Uhr am Morgen könnte auch der Bahnverkehr in Bremen betroffen sein. Die Deutsche Bahn informiert auf ihrer Internetseite.

Urteil gegen falsche Polizisten

Am Landgericht werden die Plädoyers gehalten und das Urteil gegen zwei Männer erwartet, die sich als falsche Polizisten ausgegeben haben.

Kopf des Tages

Als Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche ist es Renke Brahms gewohnt, öffentlich das Wort zu ergreifen. Ein gefragter Mann wird der 62-Jährige auch an diesem Montag um 17 Uhr im Festsaal der Bremischen Bürgerschaft als Gast der Podiumsdiskussion „70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte – von der Erklärung zum konkreten Engagement“ sein. Moderiert wird die Gesprächsrunde von Moritz Döbler, Chefredakteur des WESER-KURIER.

Tipp des Tages

Ein guter alter Bekannter ist Special Guest bei Dirk Piezunkas „Jazz On Board“: Gitarrist Christian Suter. Der 1970 in Bremervörde geborene Musiker studierte Jazzgitarre in Hilversum und Amsterdam. Christian Suter wirkte bei Projekten der Bigband Blechschaden mit, unter anderem mit Udo Lindenberg, Bill Ramsey und Maria Schneider, er ging 2001 mit dem European Youth Jazz Orchestra auf Europa-Tournee und spielt heute in verschiedenen Bands im norddeutschen Raum eine große Bandbreite von Jazz bis Soul. Außerdem unterrichtet er Gitarre. Christian Suter wird auf dem Konzert begleitet von Peter Schwebs am Bass und Ole Seimetz am Schlagzeug. Der Eintritt ist frei. Montag, 10. Dezember, um 21 Uhr auf dem Theaterschiff Bremen, Bistro Bühne 3, Anleger 4, Tiefer 104