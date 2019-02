Im Juni 2018 besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (2. v. l.), hier neben Bürgermeister Carsten Sieling (beide SPD) unter anderem Airbus. Nun ist er wegen des Benefizkonzerts in der Glocke wieder in der Stadt. (Frank Thomas Koch)

Steinmeier besucht Konzert

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist um 20 Uhr anlässlich des Benefizkonzerts zu Gunsten der „Haifa Arts Foundation“ und der Erinnerungsarbeit am Bunker Valentin in der Glocke. Das Konzert hört sich mit ihrer Delegation auch Einat Kalisch-Rotem an, Haifas neugewählte Bürgermeisterin. Sie ist zum Antrittsbesuch in der Stadt.

Konferenz der Beiräte

Um die finanzielle Situation der offenen Jugendarbeit und die Mittelverteilung des Integrationsbudgets 2019 geht es unter anderem auf der Beiräte-Konferenz ab 17 Uhr im Rathaus. Die Tagung der Sprecher sowie Mitglieder der Senioren- und Jugendvertretungen ist öffentlich, Besucher sind willkommen.

Politische Plakate

In der Bürgerschaft beginnt um 11.30 Uhr die Ausstellung „Ich will! - 100 Jahre demokratisches Wahlrecht“. Zu sehen sind Wahlplakate zu verschiedenen Themen, die die Schüler der Klasse 10b der Oberschule Schaumburger Straße gestaltet haben.

Kopf des Tages: Fazil Say

Der türkische Kom­ponist und Pianist ­Fazil Say ist nicht nur ein Ausnahme-Künstler, er mischt sich auch immer wieder in politische Debatten ein. Dafür muss­te er sich bereits vor Gericht verantworten. Doch Say gibt nicht klein bei, er verarbeitet relevante gesellschaftliche Themen auch in seinen Kompositionen, beispielsweise der „Gezi Park“-Trilogie, deren zweiter Teil beim Musikfest Bremen uraufgeführt wurde. An diesem Montag spielt Say Mozart beim Benefizkonzert des Bundespräsidenten in der Glocke.

Tipp des Tages

Der Bremer Gitarrist Jan-Olaf Rodt absolvierte sein Musikstudium an der Hochschule für Künste in Bremen mit Hauptfach Gitarre (Jazz) und schloss ein künstlerisches Aufbaustudium an der Hochschule für Musik in Berlin an. Seither gibt er Konzerte unter eigenem Namen wie auch als Mitmusiker anderer Künstler wie Ignaz Dinné, Malte Schiller, Jonathan Robinson oder Sigi Busch.

Er wirkte zudem bei diversen Theater- und Musicalproduktionen mit, arbeitet als Studiogitarrist und ist als Instrumentallehrer an verschiedenen Musikschulen, allgemeinbildenden Schulen und bei Jazzworkshops tätig. Es spielen Dirk Piezunka (Saxofon) mit Jan-Olaf Rodt (Gitarre), Peter Schwebs (Bass) und Christian Schönefeldt (Schlagzeug). Das Konzert beginnt um 21 Uhr auf dem Theaterschiff Bremen, Tiefer 104/Anleger 4.