Das Hinspiel in Bremen ging im Dezember noch unentschieden aus. (dpa/CARMEN JASPERSEN)

Das Theater der 10.000

Deutschlandweit 100 Orte mit je 100 Darstellern: Das ist „das Theater der 10.000“. Nach Angaben der Organisatoren soll es die größte Live-Performance in der Republik sein, die zeitlich an unterschiedlichen Schauplätzen aufgeführt wird. In Bremen wird die halbstündige Aktion ab 12.19 Uhr auf dem Marktplatz veranstaltet. Jeder kann mitmachen und erhält die Regie-Anweisungen vor Ort über das Smartphone.

Werders letztes Auswärtsspiel

Der SV Werder muss in dieser Saison ein letztes Mal auswärts ran. Anpfiff in Hoffenheim ist um 15.30 Uhr.

Eine Klinik feiert Geburtstag

Das St. Joseph-Stift wird 150 Jahre alt. Weil das ein Grund zu feiern ist, gibt es einen Senatsempfang. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) erwartet in der Oberen Rathaushalle gut 300 Gäste.

Kopf des Tages: Aleksandra Zapekina

Sie war eine der erfolgreichsten Gymnastinnen Bremens und ist nach der Laufbahn dem Sport treu geblieben. Seit drei Jahren ist Aleksandra Zapekina im Besitz der höchsten deutschen Kampfrichterlizenz ‒ und hat an diesem Sonnabend und Sonntag ein Heimspiel. Die 28-Jährige ist als Kampfrichterin bei der Jugend-DM im Bremer Bundesstützpunkt der Rhythmischen Sportgymnastik im Einsatz. Dort starten auch sechs Bremer Gymnastinnen.

Tipp des Tages: Klezmer-Ensemble Hachucpa

Das Klezmer-Ensemble Hachucpa lässt die fast verschwundene jüdische Kultur der mährischen Hauptstadt Brünn authentisch aufleben. Klezmer aus der aschkenasischen Tradition wird vermischt mit Elementen der mährischen Volksmusik. Hachucpa entstand 1997 am Brünner Theater Hadi, inspiriert durch die dort von Wolf Spitzbardt aufgeführten Programme (Martin Buber: „Der Weg des Menschen“, Paul Celan: „Die Silbe Schmerz“ sowie die Inszenierung „Hiob“). Das Konzert wird innerhalb des Deutsch-Tschechischen Kulturfestivals „So macht man Frühling“ aufgeführt. Wolfgang Spitzbardt gibt eine Einführung in die Geschichte der jüdischen Musik Tschechiens. Der Eintritt kostet 15 Euro an der Abendkasse. Sonnabend, 11. Mai, 19 Uhr, Weserburg, Teerhof 20