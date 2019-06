Auf dem Open Campus der Uni Bremen tritt Namika diesen Sonnabendabend bei einem kostenlosen Open-Air-Konzert auf. (Tobias Hase/dpa)

Weserexpedition

Die große Aufräumaktion von Bremen räumt auf ist zwar vorbei, aber um das Thema Nachhaltigkeit weiter aufzugreifen, bietet die Aktion an diesem Sonnabend ein kostenloses Umweltbildungsangebot für Kinder an. Los geht es um 11.30 Uhr am Martinianleger.

Matjestag in Vegesack

Mit maritimer Musik und Fischspezialitäten steht der ganze Tag in Vegesack unter dem Motto „Lecker Matjes“.

E-Tretroller gehen an den Start

Der Weg für den baldigen Start von Elektro-Tretrollern ist frei. An diesem Sonnabend tritt die Verordnung mit der generellen Zulassung und den technischen Anforderungen in Kraft.

Kopf des Tages

Wenige Zeilen, aber sie besitzen Ohrwurmqualität: „Hallo Lieblingsmensch/Ein riesen Kompliment/Dafür, dass du mich so gut kennst“. Mit dieser Single schaffte Hanan Hamdi alias Namika 2015 den Durchbruch. Seitdem ist sie in Hitparaden Stammgast. Auf dem Open Campus der Uni Bremen tritt sie diesen Sonnabendabend bei einem kostenlosen Open-Air-Konzert auf.

Tipp des Tages

Der Schauspieler Benedikt Vermeer wird bei seiner Heinrich-Heine-Lesung „Denk' ich an Deutschland in der Nacht ...“ wieder mit Sprachkunst und starker Präsenz das Publikum in seinen Bann ziehen. Romantik, Drama, zeitlos aktuelle Politik und Komik – Heine beherrschte alle Metiers. Vermeer, der am Emerson College in England und an der Fachhochschule Ottersberg Schauspiel studierte und mit diversen Ensembles durch Europa tourte und an diversen Theatern spielte, gründete 2009 mit Gala Z in Bremen den „Literaturkeller“. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen: Sonnabend, 15. Juni, 20 Uhr, Villa Sponte, Osterdeich 59 .