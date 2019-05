DJ Bobo macht Halt in Bremen. (Christina Kuhaupt)

„Bremen räumt auf“ dankt Helfern



Mit einem Abschlussfest wollen die Initiatoren von „Bremen räumt auf“ alle Bremerinnen und Bremer würdigen, die in diesem Jahr die 17. Auflage der Stadtputzaktion tatkräftig unterstützt und Straßen und Parks von Müll und Schmutz befreit haben. Dazu laden sie alle Helferinnen und Helfer ab 14 Uhr auf dem Marktplatz ein.

Werders letzte Chance

Werder kämpft im letzten Heimspiel der Saison gegen RB Leipzig um den Einzug auf die Europapokalplätze.

Gedenkstein für Absturzopfer

Als am 28. Januar 1966 beim Landeanflug auf den Bremer Flughafen eine Lufthansamaschine abstürzte, verloren 46 Menschen ihr Leben. Für neun italienische Opfer gibt es seit Langem einen Gedenkstein, um 16.30 Uhr wird eine zweite Stele für alle Opfer an der Norderländer Straße enthüllt.

Kopf des Tages: René Baumann

Der 51-jährige René Baumann ist besser bekannt unter seinem Künstlernamen DJ Bobo. Prominent wurde der Schweizer in den 1990er-Jahren durch Eurodance-Hits wie „Everybody“ oder „Somebody Dance with Me“. Auf seiner Tournee macht er an diesem Sonnabend auch in der Bremer ÖVB-Arena Station.

Tipp des Tages: Duo Suchtpotenzial lässt Konflikte unterhaltsam eskalieren

Laut und lustig soll es zugehen beim Abend im Fritz-Theater mit dem Musik-Comedy-Duo Suchtpotenzial. Die beiden Vollblutmusikerinnen Julia Gámez Martín aus Berlin und Ariane Müller aus Ulm haben einen allessagenden Titel für ihr Programm gewählt: „Eskalatiooon!“ lautet die Devise. Getreu der Devise „Statt einsam regieren, gemeinsam eskalieren“ widmen sich die beiden Akteurinnen den bekanntlich heftigen Konflikten zwischen Veganern und Fleischessern, sie befassen sich mit fastenden Frauen im Fitnessstrudel, Politikern mit Größenwahn, Smartphone-Süchtigen ohne Netz und mit den ganz normalen Verschwörungstheoretikern. Karten für die Comedy-Show kosten 23 Euro; sie sind an der Abendkasse erhältlich. Sonntag, 19. Mai, 19.30 Uhr, Fritz-Theater, Herdentorsteinweg 39