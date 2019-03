Ralf Schmitz kommt am Sonnabend nach Bremen. (Christian Kosak)

U23 spielt um Platz drei

Die erste Mannschaft des SV Werder Bremen hat am Sonntag noch spielfrei. Dafür steht für die U23 ein Auswärtsspiel bei SC Weiche Flensburg 08 an – ein Duell mit direkter Konkurrenz: Werder steht in der Regionalliga Nord auf Platz drei, Flensburg auf vier.

Comedy in der Stadthalle

Comedian ist für Ralf Schmitz der schönste Beruf. Mit seinem Programm „Schmitzeljagd“ macht der Komiker am Sonnabend Station in Halle 7. Die Show des gebürtigen Leverkuseners beginnt um 20 Uhr.

Am Sonnabend wird getanzt

Mehr als 25 Techno-Künstler stehen beim „Dreamland“ im Aladin auf der Bühne. Doch nicht nur in Hemelingen darf gefeiert werden. Auch im Modernes, in der Lila Eule und in vielen anderen Clubs kann und soll am klassischen Ausgehabend getanzt werden.

Kopf des Tages: Andreas Ebert

Er spielt selbst gerne Brettspiele, hat dafür aktuell jedoch wenig Zeit: Andreas Ebert organisiert die zwölften Bremer Spieletage in der Volkshochschule. An diesem Sonnabend und Sonntag erwartet der Fachbereichsleiter der VHS 3500 Besucher, die Karten- und Brettspiele testen oder an Turnieren teilnehmen. Ob er selbst eine Runde spielen wird? „Ich befürchte nicht, dafür ist zu viel zu tun. Aber das hole ich sicher nach.“

Tipp des Tages: Elisabeth Champollion und „Volcania“ präsentieren Uraufführungen

Die Bremer Blockflötistin Elisabeth Champollion präsentiert im Sendesaal mit ihrem neuen Ensemble „Volcania“ das Programm „Villa Vivaldi“. Angekündigt ist ein feierliches Konzert mit italienischer Virtuosität und barocker Farbenpracht. Es sind Solokonzerte von Vivaldi zu hören sowie zwei Uraufführungen von Mark Scheibe und Moritz Eggert, die von barocken Idealen inspiriert sind und eigens für die Auführung neben Vivaldis Concerti komponiert wurden. Die Musiker machen es sich zur Aufgabe, emotional berührende Musik der heutigen Zeit mit barocken Kompositionen zu verbinden. Für das Konzert wurde der Bremer Geiger Daniel Sepec als Gastsolist eingeladen. Der Eintritt kostet 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. Sonnabend, 2. März, 20 Uhr, Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45.