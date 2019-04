In Bremen sind für Sonnabend 40 Osterfeuer im Stadtgebiet angemeldet. (Georg Wendt/dpa)

Zuerst Liga, dann Pokal

Um 15.30 Uhr wird die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen in München angepfiffen. Für beide Vereine ist das Spiel besonders. Denn: Vier Tage später geht es gleich in einer Neuauflage weiter. Die Grün-Weißen empfangen den FC Bayern am Mittwoch zum DFB-Halbfinale im heimischen Weserstadion.

40 Osterfeuer im Stadtgebiet

Wer den Samstagabend an einem Osterfeuer verbringen möchte, hat reichlich Auswahl. Rund 40 größere Feuer sind offiziell gemeldet. Einen Überblick vermittelt diese interaktive Karte. Dort sind Ort und Veranstalter angegeben.

TV-Doku über James Last

Am 17. April wäre James Last 90 Jahre alt geworden. Im NDR (23.30 Uhr) wird eine Dokumentation über den Bremer gezeigt.

Ostermarsch in Bremen



„Ein Friedensprojekt Europa kann es nur geben, wenn wir die EU-Aufrüstungspläne beerdigen“, das sagt der Sprecher des Bremer Friedensforums, Ekkehard Lentz. Er ist einer der Organisatoren des Ostermarsches an diesem Sonnabend in Bremen: Ab 11 Uhr ziehen die Teilnehmer vom Hauptbahnhof zur zentralen Kundgebung um 12 Uhr auf dem Bremer Marktplatz. Lentz hat das Friedensforum vor mehr als 30 Jahren mitgegründet, auch davor war er schon in der Friedensbewegung aktiv.

Tipp des Tages

Konzert Frauenpower und ein Psychedelic-Stoner-Paket sind angekündigt: Die Bremer Band „Liquid Orbit“ präsentiert ihr zweites Album „Game of Promises“ und hat gleich noch zwei Bands aus Frankreich für den Abend gewinnen können. Den Auftakt machen „Fuzzy Grass“ aus Toulouse mit ihrem ersten Studioalbum „1971“ und bluesigem Hardrock mit psychedelischen Synthesizer-Sounds. Bei „Liquid Orbit“ verschmelzen Improvisationen und hypnotische Klänge mit kreativem Songwriting. Das Quintett um Sängerin Sylvia hat schon bei hochkarätig besetzten Spacerock-Festivals überzeugt. Das französische Quartett „Djin“ um Frontfrau Chloé wagt den Spagat zwischen Westcoast-Sound, Jazz-Patterns und wuchtigen Riffs.

Sonntag, 21. April, 19 Uhr, Lila Eule, Bernhardstraße 10