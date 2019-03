Die Musik von George Michael lebt in einer Tribute-Show noch einmal auf. (Stephane Reix/dpa)

Für bezahlbaren Wohnraum

Unter dem Motto „Die Stadt muss allen gehören“ zieht ab 11 Uhr eine Demonstration für mehr bezahlbaren Wohnraum durch Bremen. Zu der Aktion aufgerufen haben das Diakonische Werk Bremen, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Bremen-Elbe-Weser und das Aktionsbündnis Menschenrecht auf Wohnen.

Musik von George Michael

Die Musik von George Michael lebt in einer Tribute-Show noch einmal auf. „Fastlove“ ist der Titel der Produktion, die im Metropol-Theater zu sehen ist.

Karaoke mal zwei

Karaoke im Doppelpack: In der Gaststätte Fly Over startet die dritte Gesangsveranstaltung um 20 Uhr. Zu einer besonderen Art lädt das Gastfeld ebenfalls ab 20 Uhr ein – und zwar zum ­Powerpoint-Karaoke. Der Kandidat wählt eine Präsentation aus und hält sie spontan.

Kopf des Tages

Vor neun Jahren hat der Bremer Herzspezialist und Chefarzt am Klinikum Links der Weser, Rainer Hambrecht, die Stiftung Bremer Herzen gegründet. Ihr Anliegen: die Prävention von Herzerkrankungen. Bei der „Große Herzen“-Gala mit 530 Gästen an diesem Sonnabend im BLG-Forum zeichnet die Stiftung Menschen aus, die sich auf besondere Weise für die Herzgesundheit eingesetzt haben.

Tipp des Tages

In seiner Show „Der Endgegner“ holt Comedian Oliver Polak auf die Bühne, was er selbst durchlebte und hat dabei keine Hemmungen, sich selbst zum Narren zu machen. Ob die jüdisch geprägte Kinderstube, die Betrachtung der Welt in all ihrer Verworfenheit oder die Verarbeitung schwerer Depressionen – alles ist dabei. Polaks Late-Night-TV-Show „Applaus und raus“ wurde 2018 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Zudem verfasste er mit „Ich darf das, ich bin Jude“ und „Der jüdische Patient“ zwei literarische Bestseller und spielte mit seinen Shows „Jud Süß-Sauer“, „Krankes Schwein“ und „Über Alles“ in drei Ländern vor ausverkauften Häusern: Sonnabend, 23. März, 20 Uhr, Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstraße 12-19, Eintritt 18 Euro