Katja Kipping, Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, ist an diesem Sonnabend in Bremen zu Gast. (Britta Pedersen/dpa)

Kipping beim Landesparteitag

Die Mitglieder der Bremer Linken kommen an diesem Wochenende zum Landesparteitag zusammen, Als Gast ist am Sonnabend die Bundesparteivorsitzende Katja Kipping dabei. Am Sonntag werden die Linken ihr Wahlprogramm verabschieden.

LSB-Mitglieder wählen Präsident

Die Mitglieder des Landessportbundes (LSB) wählen an diesem Sonnabend ihren Präsidenten. Der LSB ist die Dachorganisation für knapp 400 Vereine und 50 Fachverbände in Bremen, für gut 150 000 Mitglieder.

Gegen Gewalt an Frauen

Die Stadtfrauenkonferenz ruft an diesem Sonnabend zu einer Kundgebung ab 13 Uhr an den Schweinen in der Sögestraße auf. Damit wird auf den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am Sonntag aufmerksam gemacht.