Claudio Pizarro spielt an diesem Sonnabend um 15.30 Uhr mit Werder gegen den FC Bayern. (Soeren Stache/dpa)

Werder gegen Bayern

Claudio Pizarro spielt an diesem Samstag um 15.30 Uhr mit Werder gegen den FC Bayern. Seit seinem Wechsel nach Deutschland im Sommer 1999 spielte der Peruaner insgesamt neun Jahre für den deutschen Rekordmeister und aktuell bereits zum vierten Mal für die Bremer.

Bücherflohmarkt

Zugunsten der Weihnachtshilfe des WESER-KURIER werden von 10 bis 17 Uhr Bücher in der Leserakademie, Martinistraße 31 in Bremen, verkauft.

Werke für den guten Zweck

Zum Welt-Aids-Tag verkaufen Künstler ihre Werke in der City Galerie (obere Etage) Katharinenklosterhof für den guten Zweck. An diesem Samstag, 13 Uhr, wird die Ausstellung eröffnet. Die Einnahmen kommen dem Verein Bremer Aids-Hilfe zugute.

Kopf des Tages

Das Musikalische ist dem Schauspieler Alexander Swoboda nicht fremd. In der Kafka-Adaption „Das Schloss“ stand er gemeinsam mit der Kafka-Band auf der Bühne, das schult ungemein. Sicher auch für den Part, den der 2016 mit dem Kurt-Hübner-Preis ausgezeichnete Mime am Samstag zum ersten Mal am Theater Bremen verkörpert: Die Sprechrolle des Bassa Selim in W. A. Mozarts „Entführung aus dem Serail“.

Tipp des Tages

Es ist Heilig Abend, 22.30 Uhr. Hat die Professorin, die in ihren Vorlesungen über Gewalt als legitime Form des Protests philosophiert, tatsächlich einen Terroranschlag geplant? Genau um 0 Uhr? Die Zeit ist ein essenzieller Spielpartner im Drama in Echtzeit: vor Mitternacht muss ein Geständnis her, um den Anschlag noch abzuwenden. Während die Uhr tickt, wird im Dialog das politische System in Frage gestellt. Die Sprengkraft des Textes liegt in der Kollision der beiden gegensätzlichen Standpunkte der beiden Personen. In beiden Fällen stellt sich die Frage, ob der Zweck die Mittel heiligt. Autor Daniel Kehlmann sagte über das Stück „Heilig Abend“: „Ich wollte die Reduktion auf die Grundsubstanz des Theaters. Ein Konflikt zwischen zwei Menschen“. Samstag, 1. Dezember, 19.30 Uhr, Theater am Leibnitzplatz