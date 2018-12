Scooter-Frontmann H. P. Baxxter rockt am Samstag die ÖVB-Arena. (Axel Heimken / dpa)

Grüne stellen Wahlliste auf

Die Grünen stellen heute auf ihrer Wahlversammlung im Weserhaus die Liste für den Bereich Stadt Bremen zur Bürgerschaftswahl im Mai 2019 auf. Im Vorfeld der Versammlung hatte es mehrfach heftige Auseinandersetzungen um die besten Positionen auf der Wahlliste gegeben.

Lucia-Chor im Dom

In Schweden gehören Lucia-Chöre zur festen Weihnachtstradition. In Bremen sind in diesem Jahr fünf Sängerinnen und zwei Sänger aus dem hohen Norden unterwegs, um dieses Brauchtum zu pflegen – an diesem Sonnabend ab 12 Uhr auch im St. Petri Dom.

Demo zur Rettung des Planeten

Seit Anfang der Woche läuft die UN-Klimakonferenz. Weltweit wird demonstriert, nun auch in Bremen: Um 11 Uhr startet der Protest in der City.

Kopf des Tages

Die gebürtige Dänin Dorthe Kollo hat ihre ersten musikalischen Schritte in Deutschland früh gemacht: 1963 trat sie bei den Schlager-Festspielen an. Seither machte sie in dem Genre Karriere und landete Hits mit Liedern wie „Sind Sie der Graf von Luxemburg?“, die auch heute noch im Radio zu hören sind. Kollo ist mit dem Reeder Heiner Dettmer verheiratet und lebt in Bremen. Am Sonnabend liest sie für die Bremer Leselust in der Kunsthalle „Das hässliche Entlein“.

Tipp des Tages

Konzert Riesige Bühnenaufbauten und Dutzende flimmernde LED-Flächen: Die deutsche Techno-Band Scooter rockte auf ihrer Jubiläumstour „100 Prozent Scooter – 25 Years Wild & Wicked“ quer durch die deutschsprachigen Metropolen in neun ausverkauften Arenen. Das Konzert in der ÖVB-Arena gehört zu den Zugabe-Terminen der einjährigen Jubiläumstour, es gibt nur noch Restkarten an der Abendkasse. Die Band um Frontmann H. P. Baxxter ist seit 1993 international erfolgreich und verkaufte in mehr als 50 Ländern über 30 Millionen Tonträger. Sonnabend, 8. Dezember, 20 Uhr, ÖVB-Arena, Bürgerweide