Die Poetry-Slam-Veranstaltungsreihe „Slammer Filet“ findet im Sommer auch draußen statt. In der kalten Jahreszeit geht es in die Kesselhalle des Schlachthofs in Findorff. (Jonas Kako)

Werder spielt beim BVB

Um 18.30 Uhr müssen die Kicker vom SV Werder in Dortmund ran. Es ist das Spiel Tabellenerster (BVB) gegen Tabellenachter (Werder), der BVB hat in dieser Saison noch nicht verloren. Das letzte Auswärtsspiel beim BVB ging mit 2:1 an Werder, Dortmund-Trainer Bosz musste damals seinen Hut nehmen.

Poerty Slam im Schlachthof

Fast schon legendär soll das Weihnachtsspecial des Slammer Filets im Schlachthof sein. Das sagen zumindest die Veranstalter. Eine Auswahl der wortgewandtesten Poetry Slammer kämpft um die Krone beim Jahresabschluss.

Flashmob belebt Weserpark

Überraschung für die Besucher des Weserparks: Ein professioneller Chor veranstaltet dort einen Flashmob und singt Weihnachtslieder. Bereits vor zwei Jahren hatte das Video einer ähnlichen Aktion in dem Einkaufszentrum für einen Klickhit im Internet gesorgt.

Kopf des Tages: Miriam Strunge

Mit ihren 31 Jahren ist Miriam Strunge längst ein „alter Hase“ im Politik-Geschäft. Seit 13 Jahren ist die gebürtige Bonnerin politisch aktiv: unter anderem bei Amnesty International, später bei der Linksjugend. In Bremen hat Strunge studiert und bei den Linken weitergemacht. Heute sitzt sie für die Partei in der Bürgerschaft und ist deren kulturpolitische Sprecherin. An diesem Sonnabend legen die Linken ihre Kandidaten für die Bürgerschaftswahl 2019 fest.

Tipp des Tages: „Ich kann Deutsch“ mit Sulaiman Masomi

Comedy „Keine Angst, ich kann Deutsch“ hat der Comedian, Schriftsteller, Rapper, Kabarettist und Poetry-Slammer Sulaiman Masomi sein aktuelles Programm betitelt. Der afghanisch-deutsche Autor, der in Krefeld aufwuchs und in Paderborn sein Literaturstudium abschloss, befasst sich in seinen Geschichten mit seinem Leben als Migrant in Deutschland. Mit Witz und sprachlicher Brillanz berichtet der Wahl-Kölner von den Absurditäten des Alltags. Masomi gründete in Paderborn die Open-Stage-Lesebühne „Lyriker Lounge“. Der Eintritt ins Kito kostet 19 Euro.