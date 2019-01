Zwei Endspiele haben die Bremer bereits verloren, viermal kam im Halbfinale das Aus: An diesem Sonnabend nun soll es beim Deutschen Tischtennis-Pokal in Ulm endlich klappen. (Symbolbild) (Sergei Ilnitsky/dpa)

Endspiele beim Tischtennis

Nach dem bisher mäßigen Verlauf der Saison in der Tischtennis-Bundesliga fiebern die Werderaner dem Höhepunkt der Spielzeit entgegen. An diesem Sonnabend nehmen die Bremer am Pokal-Final-Four-Turnier in Ulm teil. Sie treffen im Halbfinale auf das Team vom ASV Grünwettersbach.

David Bowie - unvergessen

Musik von David Bowie gibt es heute gleich zweimal: Das Theater Bremen präsentiert das Musical „Lazarus“ ab 19.30 Uhr. Kurz vor seinem Tod hatte es Bowie mit dem Dramatiker Enda Walsh geschrieben. Und ab 21 Uhr tritt die deutsche Bowie-Tribute Band im Meisenfrei auf – mit frisch aufpolierten Stücken aus mehr als fünf Jahrzehnten.

Zum Waller Feldmarksee

Bewegung an der frischen Luft – der Wanderverein Bremen bietet eine Runde zum Waller Feldmarksee. Treffpunkt ist um 13.10 Uhr an der Haltestelle Führter Straße. Acht Kilometer lang ist die Strecke, auf der eine Kaffeeeinkehr für die Wanderer geplant ist.