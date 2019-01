Rund 800 Herren kommen an diesem Sonnabend zum Eiswettfest zusammen. (Frank Thomas Koch)

Eiswettfest

Rund 800 Herren treffen sich am Sonnabend zum Eiswettfest. Im Congress Centrum sind General Volker Wieker und Theodor Weimer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse, die Gastredner. Bürgermeister Carsten Sieling musste seine Teilnahme absagen, weil er zu den Trauerfeierlichkeiten für den ermordeten Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz reist.

Max Raabe singt

Im Bremer Metropol-Theater gastieren am Sonnabend und Sonntag Max Raabe und das Palast Orchester. Raabe stellt sein Album „Der perfekte Moment … wird heut verpennt“ vor.

Dudelsack-Wettbewerb

Der Bremer Dudelsack-Verein „Crest of Gordon“ richtet an diesem Sonnabend im Alten Gymnasium einen ­Dudelsack-Wettbewerb aus. Laut wird es auch beim schottischen Trommeln.

Tipp des Tages: Punkveteranen in der Lila Eule

Die Punkveteranen The Vibrators stoppen auf ihrer Tour in Bremen. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte die Band als Vorgruppe von The Stranglers 1976 in London. Schon bald darauf spielten sie im 100 Club im Vorprogramm der Sex Pistols. In ihrer langen Laufbahn waren die Vibrators mit Iggy Pop, Ian Hunter, The Flaming Groovies, The Misfits und den Toten Hosen unterwegs, und Bands wie The Exploited, UK Subs, GBH, R.E.M. und Die Toten Hosen coverten ihre Songs. Von 1996 bis 1999 gab die Band jährlich über 100 Konzerte in den USA und Kanada und brachte eine Handvoll Alben heraus. Noch heute ist die Punkband ständig auf Tour. Im Vorprogramm spielen die Bremer Empty Bones. Sonnabend, 19. Januar, 20 Uhr, Lila Eule, Bernhardstraße 10.

Kopf des Tages: Christian Lindner

„Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.“ Diesen Satz wird der FDP-Chef so schnell nicht los. Es nützte nichts, dass er nach der Bayernwahl sagte, nach der Ära Merkel sei „neues Denken“ möglich. Welche Tipps Lindner zur Bürgerschaftswahl für die Bremer FDP parat hat? Das zeigt sich am Sonnabend ab 11 Uhr. Lindner spricht beim Neujahrsempfang der Partei im Speicher I. Dort trifft er auf Lencke Steiner, die ein Jamaika-Bündnis in Bremen „spannend“ fände.