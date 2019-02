Mehr als 600 Aussteller zeigen ihre Old- und Youngtimer in den Messehallen. Die Classic Motorshow läuft noch bis Sonntag. (Christina Kuhaupt)

Korrespondentin zu Gast

Normalerweise berichtet die Nahost-Korrespondentin Birgit Svensson für den WESER-KURIER aus Ländern wie dem Irak oder Afghanistan. Am Sonnabend erzählt sie ab 11 Uhr im Theater am Goetheplatz in der Reihe „Zwei Wintergäste“ aus ihrem Leben in Bagdad.

Oldtimer auf der Bürgerweide

Mehr als 600 Aussteller zeigen ihre Old- und Youngtimer in den Messehallen. Die Classic Motorshow läuft noch bis Sonntag.

Werder muss in Nürnberg ran

Gut gespielt, aber eine Punkteausbeute, die hätte besser sein können: Das ist das Fazit der vergangenen Werder-Spiele. Am Sonnabend muss der SVW beim Tabellenletzten Nürnberg ran – und entführt im besten Fall drei Punkte in den Norden.

Kopf des Tages

Jedes Jahr im Februar lädt die Bremer Sportjugend zum Zukunftsforum. An diesem Sonnabend ist Sebastian Braun zu Gast, um über Perspektiven für den Sportverein der Zukunft zu sprechen. Braun ist Universitätsprofessor an der Berliner Humboldt-Universität und Leiter der Abteilung Sportsoziologie am Institut für Sportwissenschaft. Er forscht zu sozialwissenschaftlichen Analysen im Sport und bürgerschaftlichem Engagement.

Tipp des Tages

Das Theaterschiff Bremen zeigt noch zweimal die Komödie „Der Boss – Meine türkische Hochzeit“ nach dem gleichnamigen Bestseller von Moritz Netenjakob. Gregor von Holdt, der zuletzt in „Dinner For One – Wie alles begann“ zu sehen war, spielt in der Inszenierung von Martina Flügge alle Rollen selbst. Zum Inhalt: Aylin hat endlich „Ja“ gesagt. Daniel ist am Ziel seiner Träume – denkt er. Aber auf das, was jetzt passiert, hat ihn niemand vorbereitet … Plötzlich hat er 374 türkische Familienmitglieder und die melden sich vier Mal am Tag mit guten Tipps. Daniels Eltern sind zudem so ausländerfreundlich, dass es schon wieder diskriminierend ist und wollen ganz ungezwungen über Sexualität reden. Der Eintritt kostet 30 Euro: Sonnabend, 2. Februar, 17 Uhr und 20 Uhr, Theaterschiff Bremen, Tiefer 104, Anleger 4