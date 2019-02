Drei Punkte Rückstand auf die Europa-League-Plätze, Pokal-Viertelfinale erreicht: Für Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt beginnt mit dem Spiel bei Hertha BSC eine wichtige Phase. (Carmen Jaspersen/dpa)

Wohlfühlmorgen

Ein Aktionsbündnis aus Malteser Hilfsdienst, Caritas Bremen, St.-Johannis-Schule und dem Atlantic Grand Hotel schnürt von 10 bis 13 Uhr zum siebten Mal ein Wellnesspaket. Das Ganze heißt „Bremer Wohlfühlmorgen für Obdachlose“.

Werder trifft auf Hertha

Für Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt beginnt mit dem Spiel bei Hertha BSC um 18.30 Uhr die heiße Saison-Phase.

Nacht des Freestyles

Motorcross-Maschinen, Mountainbikes, Quads oder BMX Bikes – bei der Night of Freestyle wird ab 19 Uhr in der ÖVB-Arena so gut wie alles in die Luft katapultiert und über Rampen gejagt, was Räder hat.

Kopf des Tages

Es dürfte ein umkämpftes Duell gegen den Abstieg werden. An diesem Sonnabend um 19.30 Uhr in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle erwarten die Handballerinnen des SV Werder den Tabellenvorletzten der 2. Bundesliga, die HSG Gedern/Niddaf. Für Werders Trainer Dominic Buttig ist ein Sieg Pflicht, um nicht in die Kellerregion abzurutschen. Der Coach hofft, dass sein Team die letzten knappen Niederlagen verdrängen kann.

Tipp des Tages

„Hörbänd“ aus Hannover gilt als talentierte Comedy-Nachwuchs-A-cappella-Band: Mit trockenem Humor, unterhaltsamen Moderationen und spitzfindigem Wortwitz bringt das Quintett die fast durchweg eigenen Songs auf die Bühne, diesmal unter dem Motto „Drünter & Druber“. Mit hervorragenden Stilkopien und eingängigen Melodien begeistern die Musiker mit Texten aus dem Leben. Aufgrund des Unterhaltungswerts in Kombination mit ihrer Musikalität haben „Hörbänd“ sich 2017 als einziger reiner Musikact für die Kabarettbundesliga und mit dem Prädikat „hervorragend“ für den deutschen Chorwettbewerb qualifiziert und diesen 2018 für sich entschieden. Tickets kosten an der Abendkasse 24 Euro, ermäßigt 19 Euro: Sonnabend, 16. Februar, 20 Uhr, Kito, Alte Hafenstraße 30