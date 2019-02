TV-Koch Horst Lichter. (Christian Charisius)

SPD beschließt Programm

Die Bremer Sozialdemokraten wollen an diesem Sonnabend auf ihrem Landesparteitag das Zukunfts- und Regierungsprogramm für die Bürgerschaftswahl beschließen. Die SPD-Parteimitglieder treffen sich im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus in Vegesack.

Fernsehkoch sucht das Glück

Es ist der dritte Termin der Tour: An diesem Sonnabend kommt Fernsehkoch Horst Lichter mit seinem Programm „Herr Lichter sucht das Glück!“ in die Hansestadt. Ab 20 Uhr steht er im Metropol Theater auf der ­Bühne.

Die Wahl der Schönsten

Sechzehn Finalistinnen aus den Bundesländern wetteifern an diesem Sonnabend in der Europa-Park-Arena in Rust um den Sieg. Mit von der Partie beim Miss-Germany-Finale 2019 ist auch Marianne Kock aus Ristedt, die aktuelle Miss Bremen.

Kopf des Tages: Janine Jaeggi

„Tanze Samba mit mir!“ heißt es wieder in Bremen. Nach dem Lichtertreiben am Freitagabend, wird am Mittag Janine Jaeggi den großen Umzug des Samba-Karnevals durch's Viertel vom Marktplatz aus anführen. Wie es sich gehört, auf Stelzen. Denn die gebürtige Schweizerin und Wahlbremerin ist Gründerin der Formation „Stelzen-Art“ und ungekrönte Königin des Samba-Karnevals in der Hansestadt, den sie vor mehr als 30 Jahren erfand. Motto des diesjährigen bunten Treibens: „Laune der Natur“. Na dann viel Spaß!

Tipp des Tages: Schlemmen im Ratskeller beim Dinner-Musical

Show Das Dinner-Musical „Nachts in Bremen, Show 2“ steht am Sonnabend, 23. Februar, um 19 Uhr wieder auf dem Programm des Bremer Ratskellers. In mehreren Episoden werden Bremer Geschichten erzählt. Zu sehen sind unter anderem Bremer Originale wie die temperamentvolle Fischfrau Lucie Flechtmann sowie ein echter Kellergeist. Frank und Andrea Fiedler texteten und komponierten die Geschichten und Songs des Musicals. Die Bandbreite reicht dabei von romantischen Musical-Duetten bis hin zu swingigen Popsongs. Ein Kerzenlichtdinner mit einem Vier-Gänge-Menü umrahmt die Show. Der Eintritt kostet 93 Euro inklusive Vier-Gänge-Menü und diversen Getränken. Karten und Reservierungen unter Telefon 0421/32 16 76.

