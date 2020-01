Beim Spiel Werders gegen Hoffenheim wird Kevin Vogt auf seine ehemaligen Mitspieler treffen. (nph / kokenge)

Hoffenheim im Weserstadion

Werder Bremen will unbedingt nachlegen: Nach dem Sieg zum Rückrundenstart in Düsseldorf (1:0) setzen die Grün-Weißen auch an diesem Sonntag gegen die TSG 1899 Hoffenheim im ­Weserstadion auf drei Punkte.

Bundesliga im Visier

Die Damen des Bremer HC wollen in die Hallenhockey-Bundesliga aufsteigen. Um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, müssen sie um 16 Uhr in der Halle am Heinrich-Baden-Weg den aktuellen Tabellenführer Hamburger Polo-Club besiegen.

Livemusik in der Heldenbar

Ab 20 Uhr gibt es bei freiem Eintritt Livemusik in der Heldenbar im Viertel. Geboten wird sie von Singer-Songwriter Pimalo (Mario Alsleben). Sein Album „The Trees Are Still Moving“ ist eine Mischung aus Indie und Alternative Rock.