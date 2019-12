Für das Bremer Tanzteam geht es um nicht mehr, als die Titelverteidigung bei der Tanz-WM (nordphoto/ Witke)

Grün-Gold tanzt um die WM

Für den Grün-Gold-Club geht es um nicht weniger als die Titelverteidigung: Am Sonnabend tritt das Bremer Team bei der WM der Formationen in den lateinamerikanischen Tänzen an.

Premiere im Brauhaus

Im Brauhaus des Theaters Bremen feiert das Stück „Jugend ohne Gott“ nach Ödön von Horváth Premiere.