Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen – die Messe Fisch und Feines widmet ihm ein Special im Foyer der ÖVB-Arena mit umfangreichem Bühnenprogramm. (Christin Klose/dpa)

Werder gegen Gladbach

Das Weserstadion ist an diesem Sonnabend zum Spiel Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach mit rund 42 000 Zuschauern ausverkauft. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Alles rund um den Kaffee

Tipps und Tricks zum Filterkaffee sowie Kaffeecocktails für zu Hause – all das steht an diesem Sonnabend bei der Messe Fisch und Feines auf dem Programm. „June the Barista“ ist eine der besten Barista in Deutschland. Sie vermittelt, wie man Latte Macchiato mit kunstvollen Motiven zaubert.

60 Jahre Brepark

Seit 60 Jahren bietet Brepark in Bremen Parkraum an. Das begehen der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Deutschenhof und die Geschäftsführerin Erika Becker an diesem Sonnabend in der Lloydpassage, wo sie um 12 Uhr den Geburtstagskuchen anschneiden.