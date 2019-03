Im Bürgerzentrum Vahr dreht sich am Sonntag alles zm die bunten Steine. (Bricklands)

Den passenden Stein finden

Zum ersten Mal wird im Bürgerzen­trum Neue Vahr eine große Lego- und Playmobilbörse veranstaltet. Neben einem Verkaufsbereich mit 30 Ausstellern gibt es unter anderem riesige Kisten, in denen die Besucher nach Steinen und Figuren stöbern können.

Entscheidendes Spiel

Für die Fischtown Pinguins steht an diesem Sonntag das entscheidende Play-off-Spiel an: Nach einer Niederlage und einem Sieg geht es nun zum dritten Mal gegen die Nürnberg Ice Tigers.

Nach Schätzen stöbern

Sonntag ist Flohmarkttag. An mehreren Orten können Schnäppchenjäger und Antiquitätensammler nach Schätzen stöbern: jeweils bis 14 Uhr unter anderem beim Hansa-Carré, Sander-Center oder Einkaufspark Duckwitz.

Kopf des Tages: Gisela Drygala

Die Rhythmische Sportgymnastik ist in Bremen ohne Gisela Drygala unvorstellbar. Seit 38 Jahren ist sie Landesfachwartin, dazu noch Vizepräsidentin des Bremer Turnverbandes. Am heutigen Sonntag werden die Landesmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik ab 11 Uhr in der Badgasteiner Straße fortgesetzt. Und natürlich hat sich Gisela Drygala um den Ablauf, die Startlisten, die Geschenke und auch das Büfett gekümmert.

Tipp des Tages: Komödie auf dem Bauernhof

Auf einem Bauernhof in Norddeutschland wohnt die resolute Käthe. Aus Geldnot bietet sie ihren Hof als Erholungsort für gestresste Großstädter an. Und so prallen die Welten vom verlorenen Mittzwanziger Rascal, der überdrehten Erzieherin Leonie und dem Möchtegern-Casanova Jürgen auf das einfache Landleben. Als sie von der Insolvenz des Hofes erfahren, raufen sich die drei zusammen und beschließen, der mittellosen Bäuerin zu helfen. Packhaustheater im Schnoor, Wüstestätte 11, Bremen, 15 Uhr

Tipp des Tages: Stöbern und Shoppen beim Ladies Markt

Bereits zum siebten Mal veranstaltet das Hamme Forum den Ritterhuder Ladies Markt. Bei diesem Secondhand-Event wird alles angeboten, was Frauenherzen höher schlagen lässt: Trendige Kleidung, schöne Schuhe, gut erhaltene Bücher, stylische Handtaschen, Schmuck in allen Farben und Formen und Nützliches von A bis Z. Gäste sind herzlich zum Stöbern, Staunen und Shoppen eingeladen. Garderoben zum Anprobieren sind natürlich auch vorhanden. In der Cafeteria gibt es leckere kleine Snacks, so dass Besucher zwischendurch in gemütlicher Atmosphäre entspannen können. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, Männer sind selbstverständlich ebenfalls willkommen und haben sogar freien Eintritt. Hamme Forum, Riesstr. 11, Ritterhude, 11 bis 15 Uhr