Yusuf Maitama Tuggar ist nigerianischer Botschafter in Berlin. (nigeriaembassygermany.org)

Tag des Wassers

Menschen, Tiere und Pflanzen - Wasser ist das Lebensmittel Nummer eins. Ab 11 Uhr dreht sich am Café Sand beim „Tag des Wassers“, zu dem die SWB einlädt, alles darum. Neben Spielen und anderen Mitmach-Aktionen für Kinder und Erwachsene erfahren Besucher viel Wissenswertes – und Wasser gibt es auch.

Ratskellerfest endet

Gut 40 verschiedene Weine aus allen 13 deutschen Weinanbaugebieten können die Besucher an den Ständen beim zweiten Ratskellerfest verkosten. Themenzelte auf der Fläche zwischen dem Bremer Rathaus und der Kirche Unser Lieben Frauen führen Besucher durch die Vielfalt deutscher Weine.

Triathleten am Start

Schwimmen, Radfahren, Laufen – in der Überseestadt geht es sportlich zu: Beim Gewoba-City-Triathlon werden mehrere Hundert Teilnehmer erwartet. Um 11 Uhr startet die Veranstaltung mit den Deutschen Meisterschaften im Sprint. Danach sind der Olympic Triathlon (12.15 Uhr) sowie Volkstriathlon und Staffeltriathlon (14.45 Uhr) an der Reihe.

Tipp des Tages

Das Gartenkultur-Musikfestival gastiert dieses Jahr auch in der historischen Klosteranlage Hude. Die Besucher erwartet ein feines Miteinander von

Musik und Kunsthandwerk: Die drei Musiker von Lounge.live

bieten entspannte Stunden bei Jazz-Standards, Soul-Klassikern, aktuellen Chart-Hits und Evergreens – umgesetzt auf ihre ganz eigene Weise mit Piano, Saxofon und Stimme. Kloster Hude, Von-Witzleben-Allee, 11 bis 18 Uhr

Kopf des Tages

Der African Football-Cup geht an diesem Sonntag, vermutlich erneut vor vielen Hundert Zuschauern, in seine letzte Runde. Zum Spiel um Platz drei des mehrwöchigen Turniers zwischen Togo und dem Senegal ab 14 Uhr und zum Finale zwischen Sierra Leone und Kamerun um 16.30 Uhr haben sich auf der Anlage des FC Union 60 in der Pauliner Marsch etliche Ehrengäste angekündigt, so auch der Botschafter Nigerias in Berlin, Yusuf Maitama Tuggar.