Ausstellung eröffnet

Die Ausstellung „Fritz und Hermine Overbeck – Stationen ihres Lebens“ wird im Overbeck-Museum eröffnet

Preis wird vergeben

Der Schriftsteller Dževad Karahasan wird mit dem Bremerhavener Jeanette-Schocken-Preis für Literatur geehrt. Die mit 7500 Euro dotierte Auszeichnung wird alle zwei Jahre in Erinnerung an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten vergeben. Das Preisgeld stammt ausschließlich aus Spenden von Bremerhavener Bürgerinnen und Bürgern. Frühere Preisträger waren Péter Esterházy und Lizzie Doron.

Spieltreffsaison startet

Ab 15.30 Uhr ist es wieder soweit: Die Spieltreffsaison im Bürgerpark beginnt. Traditionell startet das von Mai bis Mitte September laufende offene Spielangebot für Kinder am Muttertag mit einem bunten Programm. Zu den diesjährigen Höhepunkten zählen die Gebrüder Jehn mit originellen Mitmach-Liedern, eine Hüpfburg, Schminken, Gesellschaftsspiele, Ballspiele und Windmühlenbau.

Kopf des Tages

Rebecca Riedel studierte Kunst in Groningen sowie Design und Experimentelle Medien in Berlin und hat das Videokunst- und Performancekollektiv Superschool mitgegründet. Seit 2008 kreiert sie Videoarbeiten fürs Theater, unter anderem in Berlin, Hamburg, München und Stuttgart. Am Theater Bremen ist Riedel nach „Anna Karenina“ und „Lady Macbeth von Mzensk“ nun an „Die tote Stadt“ beteiligt – Premiere ist an diesem Sonntag.

Tipp des Tages

Es war einmal ein junger Musiker, der mit den erfolgreichsten und kritischsten Musikern ganz Schwedens Musik machte. Er spielte Gitarre, sang im Hintergrund und bereicherte die Bands – dann gründete er seine eigene: Bonefish, eine Rock-Pop-Band nach Americana-Vorbild mit Einflüssen früherer Blues- und Rock-Klassiker sowie 70er- und 80er-Helden wie Talking Heads, Arcade Fire und Queens Of The Stone Age. Die Songwriter-Qualitäten von Bie Karlsson haben dennoch einen eigenen Charakter: Hart Backbord, Vegesacker Str. 60, Bremen, 17.30 Uhr.