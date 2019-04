Osterwiese, verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr, Street-Food-Markt und eine Kinderkulturmeile locken in die Innenstadt sowie ins Viertel. (Christina Kuhaupt)

Bundeskongress endet

Der Bundeskongress der Jungen Liberalen steht vor seinem Abschluss.

Verkaufsoffener Sonntag

Osterwiese, verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr, Street-Food-Markt und eine Kinderkulturmeile locken in die Innenstadt sowie ins Viertel.

Friedensklänge

Im Bremer Friedenstunnel gibt es ab 14 Uhr Friedensklänge anlässlich eines kleinen Sonntagskonzertes zu hören.

Kopf des Tages

Alice Meregaglia leitet den Opernchor des Theaters Bremen seit der Spielzeit 2016/17 und zwar so erfolgreich, dass es als Belohnung 2018 den Kurt-Hübner-Preis für Leiterin und Ensemble gab. Meregaglia studierte in Venedig, Mailand und Straßburg, erwarb sich einen Ruf als Dirigentin und Klavierbegleiterin. An diesem Sonntag steht ihr Chor im Mittelpunkt des Premierenabends mit dem Titel „Vom Himmel kommt es / Zur Erde muss es“.

Tipp des Tages

Latin-Quarter-Hits wie „Radio Africa“ und „New Millionaires“ sind unvergessen. Die Tour der britischen Band zur Veröffentlichung des neuesten Albums „Pantomime of Wealth“ setzen Steve Skaith (Gesang, Gitarre; Foto), Steve Jeffries (Keyboards, Gesang) und Mary Carewe (Gesang, Keyboards) nun in Trio-Formation fort. Ihre „bis dato stärkste Produktion“ überzeugt mit einer Mischung aus ungewöhnlich politischen Songs und sehr persönlichen Titeln in ihrem unverwechselbaren Elektro-Pop-Sound: Kito Vegesack, Alte Hafenstr. 30, 20 Uhr