Ein Fest für Indien

Der Verein Shaktya lädt an diesem Sonntag zum India-Fest in das Kulturzentrum Schlachthof ein. Zwischen 15 und 19 Uhr bietet das Festival eine Plattform für die Kultur Indiens.

Lange Super-Bowl-Nacht

In der Nacht zu Montag lockt der Super Bowl die Menschen vor die TV-Bildschirme. In Bremer Kinos und Kneipen startet das Rahmenprogramm zum Endspiel am frühen Sonntagabend.

Pinguine treffen auf Adler

Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga: Die viertplatzierten Bremerhavener Fischtown Pinguins empfangen die Adler Mannheim, die derzeit den zweiten Tabellenplatz belegen. Los geht es in der Eisarena um 14 Uhr.

Tipp des Tages: Das „seltsame Paar“ in weiblicher Version

Gekocht, geputzt, gebügelt – wer träumt nicht davon, abends nach Hause zu kommen und ein dienst­barer Geist hat zuverlässig alle ungeliebten Tätigkeiten des Alltags verrichtet. Doch Florence Unger ist alles andere als diskret: Sie weiß grundsätzlich alles besser, ist pedantisch und eine zwanghafte Ordnungsfanatikerin – außerdem wurde sie gerade von ihrem Mann verlassen. Ihre Freundin, die Sportreporterin Olive Madison, bietet der verzweifelten Florence an, bei ihr einzuziehen. Doch das Zusammenleben gestaltet sich schnell schwierig. Denn Olive ist das genaue Gegenteil von Florence: chaotisch, schlampig, unpünktlich. Das „ungleiche Paar“ gerät in dieser Adaption nach der Komödie „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon bald an seine Grenzen – wie Walter Matthaus und Jack Lemmon, die in der Verfilmung 1968 viel Spaß hatten.

Union-Theater, Union-Brauerei, Theodorstr. 13a, Bremen, 16 Uhr