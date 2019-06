Meret Becker tritt in der Music Hall auf. (Lars Fischer)

Start in die Freibadsaison

Pünktlich zum Start in die Bremer Freibadsaison hat sich der Sommer eingestellt: Das Stadionbad macht den Anfang und hat an diesem Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Montag folgen das Westbad, das Schloßparkbad und das Freibad Blumenthal, wie die Bremer Bäder mitteilen.

Führungen im Rathaus

Zum Unesco-Welterbetag lädt das Rathaus ab 11 Uhr zu kostenlosen Führungen ein. Besucher bekommen einen Blick hinter die Kulissen geboten, unter anderem in die Obere Rathaushalle. Letzter Einlass ist um 16.30 Uhr.

Sommermarkt am Speicher XI

Über 40 Händler, die Kulinarisches anbieten, verwandeln die Fläche zwischen Speicher XI und BLG-Forum von 11 bis 17 Uhr in einen Marktplatz.

Kopf des Tages

Seit 15 Jahren leitet Martin Ploghöft das Bürgerzentrum Vahr. Und zum 15. Mal startet an diesem Sonntag auch der Vahrer Seen-Lauf, an dessen Gründung der 49-Jährige nicht ganz unbeteiligt war. Das Bürgerzen- trum veranstaltet den Lauf rund um den Vahrer See, den Achterdiek-See sowie den Blockdiek-See gemeinsam mit dem Lauftreff Vahr. Für die Walker geht es um 9 Uhr los, die zehn Kilometer starten um 10.30 Uhr, die 5,5 Kilometer um 10.45 Uhr.

Tipp des Tages

Meret Becker ist Berlinerin und stammt aus einer Künstlerfamilie mit deutschen, dänischen und polnisch-jiddischen Wurzeln. Neben ihrer Schauspielkarriere (z. B. „Tatort“-Kommissarin) hat die vielseitige Künstlerin bereits fünf Musikalben veröffentlicht, geprägt von ihrem Interesse an Tom Waits, der singenden Säge und dem Lied an sich. Mit ihrer Band The Tiny Teeth stellt sie jetzt ihr neues Programm „Le Grand Ordinaire“ vor, eine Collage aus musikalischen Bildern und surrealen Liedern.

Music Hall Worpswede, 2. Juni, Findorffstr. 21, 20 Uhr.