Knapp 1000 Teilnehmer werden am Sonntag beim Yoga Open Air des Bremer HC erwartet. (Jens Kalaene)

20 Jahre SOS-Kinderdorf

Hermann Gmeiner gründete 1949 das erste SOS-Kinderdorf mit dem entsprechenden Verein dazu, inzwischen kümmert sich die Organisation weltweit um 1,5 Millionen Kinder. Die Gründung des Bremer SOS-Kinderdorfes jährt sich in diesem Jahr zum 20. Mal. Das soll an diesem Sonntag von 14 bis 17 Uhr im SOS-Kinderdorf-Zentrum in der Friedrich-Ebert-Straße 101 zusammen mit dem Geburtstag des Gründers gefeiert werden: Gmeiner wäre am 23. Juni 100 Jahre alt geworden.

Dankesgottesdienst in Huchting

Ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage löste am Dienstag einen Großbrand im Alten- und Pflegeheim an der Tegeler Platte in Huchting aus, 21 Menschen wurden leicht verletzt, 96 mussten evakuiert werden. Um die Einsatzkräfte zu würdigen, tun sich die umliegenden evangelischen Kirchengemeinden zu einem Dankesgottesdienst um 10 Uhr in die St. Georgskirche in Huchting zusammen.

„Freak-Show“ im Schlachthof

Der Bremer Tänzer Michaele Cantanna präsentiert im Schlachthof die „Freak-Show“, bei der ab 19 Uhr im Schlachthof vor allem 80 Schülerinnen und Schüler der Bremer Tanzarena ihr Können zeigen. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Kopf des Tages

In der Bremer Hockey-­Szene führt an diesem Mann kein Weg vorbei: Martin Schultze, Vollblut-­Trainer beim Bremer HC. Doch an diesem Sonntag begibt sich Schultze auf Abwege. Auf dem ­Gelände des Hockey-­Vereins in Oberneuland veranstaltet er ein Yoga Open Air. Mehr als 1000 Teilnehmer werden ab 15 Uhr auf der Anlage im Heinrich-Baden-Weg erwartet. Dort unterrichtet der Yoga-­Lehrer Rajesh Kumar Mishra die Besucher, die Teilnahme ist für alle kostenlos.