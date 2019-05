Bands, Chöre und Sänger verschiedener Stilrichtungen sorgen am letzten Tag des Seestadtfests in Bremerhaven für den musikalischen, ein Street-Food-Festival für den kulinarischen Rahmen. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Bürgerschaftswahl

Knapp eine halbe Million Menschen stellen am Sonntag im kleinsten deutschen Bundesland die Weichen für die kommenden vier Jahre. Die Bremische Bürgerschaft wird neu gewählt. Bremen macht den Auftakt der Landtagswahlen in diesem Jahr. Im Herbst folgen Brandenburg, Sachsen und Thüringen.

Flohmarkt

Der Flohmarkt auf der Bürgerweide gehört zu den größten seiner Art in Deutschland und lockt Tausende von Besuchern zwischen 7 und 14 Uhr an.

Seestadtfest endet

Bands, Chöre und Sänger verschiedener Stilrichtungen sorgen am letzten Tag des Seestadtfests in Bremerhaven für den musikalischen, ein Street-Food-Festival für den kulinarischen Rahmen.

Poetry On the Road

Im Weserhaus lesen ab 11 Uhr anlässlich der Reihe „Poetry On The Road“ Künstler aus England, Südkorea, Neuseeland, der Türkei, Tschechien, Irland und Deutschland.

Kopf des Tages

Seit Sonnabend läuft der Fußball-Junior-­Cup des FC Union 60 in der Pauliner Marsch. Christian Schlemm ist bereits seit sieben Jahren als Organisator mit von der Partie. Als Sportlicher Leiter des Leistungssportbereichs seines Vereins begrüßt der 38-Jährige alljährlich auch Teams aus deutschen und europäischen Topklubs zum U 11-Turnier in Bremen. Gespielt wird an diesem Sonntag ab 9 Uhr, Ende der Veranstaltung ist gegen 13 Uhr.