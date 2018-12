Für Bremer Fußball-Fans ist das Hallenmasters in der ÖVB-Arena ein Muss. Und für Kristian Arambasic die erste Chance, einen Titel in dieser Saison zu holen. (Christina Kuhaupt)

Fußball in der Stadthalle

Beim Lotto-Masters um den Sparkasse-Bremen-Cup feiert der Bremer Fußballverband seinen großen Jahresabschluss. Die besten Teams der Bremen-Liga treffen in der ÖVB-Arena aufeinander, die Vorrunde beginnt um 13 Uhr. Das Finale ist für 17.45 Uhr geplant.

Feuerwerk noch nicht erlaubt

Viele Bremer haben ihre Raketen und Böller für Silvester schon gekauft. Doch noch müssen sie sich in Geduld üben: Erst ab dem 31. Dezember um 18 Uhr dürfen die Knaller gezündet werden.

Schnee-Chaos vor 40 Jahren

Während die weiße Weihnacht 2018 in Bremen ausfiel, erinnern sich manche an das Winter-Chaos vor 40 Jahren. Wie sich die Wetterkatastrophe damals auf Bremen auswirkte, zeigt diese Fotostrecke:

Kopf des Tages

Für Bremer Fußball-Fans ist das Hallenmasters in der ÖVB-Arena ein Muss. Und für Kristian Arambasic die erste Chance, einen Titel in dieser Saison zu holen. Als Trainer des FC Oberneuland ist er der Titelverteidiger, im Vorjahr siegte der FCO 3:1 gegen Blumenthal im Finale.

Tipp des Tages

Sobald im Bachmann-Museum die Lichter ausgehen, starten die Besucher in eine außergewöhnliche Führung. Überall in der dunklen Ausstellung tauchen leuchtende Spuren und Hinweise auf, denen die Teilnehmer in die Steinzeit folgen. Wie hat die Gegend damals ausgesehen? Welche Tiere gab es und wie haben die Menschen gelebt? Antworten auf diese Fragen sind verstreut im gesamten Museum. Kinder und Erwachsene setzen diese Hinweise Stück für Stück wieder zusammen. Das große Steinzeitpuzzle enthält einige Überraschungen, die erst im Dunkeln sichtbar werden. Kinder kommen bitte in Begleitung eines Erwachsenen und bringen eine normale Taschenlampe ohne zu starke Strahler mit: Bachmann-Museum Bremervörde, Amtsallee 8, 19 Uhr