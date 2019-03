Mike Shinoda (r.) tritt am Sonntag solo im Bremer Pier 2 auf. Auf dem Bild ist er bei einem Linkin-Park-Konzert mit dem verstorbenen Chester Bennington (l.) zu sehen. (Steve C.mitchell / dpa)

Schwere Auswärtsspiele

Schwere Aufgaben stehen an: Die Fußballer des SV Werder Bremen treten an diesem Sonntag beim VfL Wolfsburg an, das Eishockey-Team der Fischtown Pinguin muss zum deutschen Meister EHC Red Bull München und die Basketballer der Eisbären Bremerhaven ebenfalls zum amtierenden Meister, dem FC Bayern München.

Shinoda gastiert im Pier 2

Mike Shinoda, Frontmann von Linkin Park, tritt an diesem Sonntag solo im Bremer Pier 2 auf.

Stadtmusikanten in der Kirche

Die Kulturkirche St. Stephani öffnet um 20 Uhr ihre Türen für ein „Eröffnungskonzert mal zwei“. 200 Jahre Bremer Stadtmusikanten und die Städtepartnerschaftskonferenz sind Anlass für das klassische Konzert.

Kopf des Tages: Sebastian Kohlwes

Man darf ihn wohl „Mr. Winterlaufserie“ nennen. In den vergangenen drei Jahren war Sebastian Kohlwes, Jahrgang 1989, Gesamtsieger bei der AOK-Winterlaufserie im Bürgerpark. Auch in dieser Saison liegt der Bremer Läufer vom LC Hansa Stuhr nach den ersten beiden Starts in der Großen Serie (10, 15 und 20 Kilometer) vorn. Start zum Finale der Laufserie ist an diesem Sonntag um 10.30 Uhr. Die Veranstalter erwarten rund 1000 Läufer.

Tipp des Tages: Vokal-lokal: Such Fine Ladies

Das Programm „Living.Apart.Together.“ der Such Fine Ladies ist ein musikalischer Beziehungsratgeber für alle Menschen, die die Hoffnung über die Erfahrung stellen, dass Männer und Frauen doch zusammenpassen. Im bewährten A-cappella-Modus mit den Hits von gestern, heute und morgen und auf Highheels sowie mit reichlich schwarzem Humor gesegnet, bitten die Ladies in ihren Schuhladen. Alle anfallenden Beziehungsprobleme werden umfassend und abschließend erörtert. Zentralbibliothek, Am Wall 201, Bremen, Sonntag, 11 Uhr.

Tipp des Tages: Clown mit schwarzer Seele

Matthias Romir ist in Bremen kein Unbekannter. Mit drei Shows war er bereits bei La Strada zu Gast, ebenso in der Bremer Shakespeare Company bei der letzten Quantenschaum-Produktion. Nun zeigt er zum ersten Mal sein komplettes Soloprogramm: „Das Leben ist Kurzgeschichten“ handelt von den Ängsten, Sehnsüchten und Hoffnungen eines komischen Kauzes mit einer schwarzen Seele, der sich von seinen Zwängen befreien möchte und doch nach Halt sucht.

Das ist mal schräg und ungestüm, mal nachdenklich und leise, bisweilen auch abgründig und grotesk. Es ist ein intensiver Bilderrausch voller Komik und melancholischer Poesie, der da auf das Publikum hereinbricht, und dem man sich nur schwerlich entziehen kann. Bremer Shakespeare Company, Schulstr. 26, Bremen, Sonntag, 19.30 Uhr.