Eben noch sind Karnevalisten beim Freimarktumzug groß rausgekommen, am Sonntag haben sie den Marktplatz für sich. (Roland Scheitz)

Karikaturen werden prämiert

Unter dem Motto „Vorsicht, Heimat!“ zeichnen der WESER-KURIER und die „Sächsische Zeitung“ die besten Einreichungen zum Deutschen Karikaturenpreis aus. Insgesamt haben sich 227 Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit 1045 Werken am Wettbewerb beteiligt. Eine Ausstellung zum 19. Karikaturenpreis gibt es in Bremen im Museum für moderne Kunst und in Dresden im Haus der Presse.

Auftakt der Karneval-Saison

Die Narren im Norden läuten die fünfte Jahreszeit ein. In Bremen erklingen als Vorgeschmack auf das 2019er-Karnevalsmotto „Laune der Natur“ um 12.12 Uhr am Sonntag heiße Samba-Rhythmen. Tänzer, Maskenspieler und Stelzenläufer stellen auf dem Bremer Marktplatz die Alltäglichkeiten des Daseins für einen Moment auf den Kopf, wie die Organisatoren vorab versprachen.

Fischauktion

Am Sonntag wird auf der Bremer Messe Fisch und Feines frischer Nordseefisch versteigert. Bieten können Besucher und Besucherinnen auf haushaltsübliche Mengen – Kilo oder ganzer Fisch – um 11, 13 und 15 Uhr im Foyer der ÖVB-Arena.