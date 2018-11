Werder startet in den Endspurt der Hinrunde. (nordphoto/Kokenge)

Gedenken an Obdachlose

Auch in diesem Jahr gedenkt die Innere Mission am Totensonntag mit einem Gottesdienst (11 Uhr) in der Waller Friedhofskapelle verstorbener Obdachloser. Dieses Jahr sind zehn Wohnungslose dort beigesetzt worden.

Film über Flüchtlinge

Einen Beitrag zur Migrationsdebatte leistet der Dokumentarfilm „Rückkehr nach Afghanistan“ der Friedrich-Ebert-Stiftung im Lagerhaus (13 Uhr). Danach diskutieren Experten.

Werder in Freiburg

Werder startet nach 14 Tagen Pause beim SC Freiburg (15.30 Uhr) in den Endspurt der Hinrunde. Fehlen wird der Mannschaft der verletzte Philipp Bargfrede, für ihn plant Trainer Florian Kohfeldt voraussichtlich mit Nuri Sahin.