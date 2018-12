An diesem Sonntag ist der britische Sänger und Songschreiber Bryan Ferry Stargast der diesjährigen „Night Of The Proms“. (Night of the proms)

Entscheidung bei der Tanz-WM

Die Bremer Lateinformation Grün-Gold ist im chinesischen Shenzen im WM-Fieber. An diesem Sonntag fällt die Entscheidung. Klappt es mit dem neunten WM-Titel?

Auflauf der Stars

Der britische Musiker Bryan Ferry wurde 1972 mit der Gruppe Roxy Music berühmt. Seine größten Erfolge feierte er in den 80ern mit Songs wie „Slave To Love“ oder „Don't Stop The Dance“. Am Sonntag tritt er neben Stars wie Milow, Tim Bendzko oder den Pointer Sisters bei der „Night of the Proms“ in der ÖVB-Arena auf.

Konzert des Polizeichores

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) besucht um 15.30 Uhr das Adventskonzert des Polizeichores in der Ansgarii-Kirche.

Veganer Weihnachtsmarkt

Unter dem Motto „Vegan Christmas – Factory Style“ gibt es beim zweiten veganen Weihnachtsmarkt im BLG-Forum Glühwein und Gebäck, Kosmetika, Gewürze, Taschen, Kunsthandwerk, nachhaltige Geschenke, Kreativ-Workshops, eine Modenschau mit fair gehandelten Textilien, ein Adventskalender für Kinder und ein Zelt, in dem Märchen vorgelesen werden.

Tipp des Tages

Das Urmel ist für Generationen von Kindern ein fester Bestandteil ihrer Erinnerungen. Im Kinderbuch von Max Kruse findet die Gemeinde der sprechenden Tiere um die skurrile Professorin Tibatong das im Eis eingeschlossene Ei eines Wesens, das sich als Urmel entpuppt. Doch nicht alle Tiere sind glücklich darüber, dass der Neuankömmling so viel Aufmerksamkeit der Professorin bekommt: Kulturbahnhof Vegesack, Hermann-Fortmann-Str. 32, 16 Uhr