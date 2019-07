Das City 46 zeigt den Film "Electric Girl" von Ziska Riemann, in dem Elemente des Zeichentricks mit der Realität vermischt sind. (Hannes Hubach)

Zwischenstopp einer Radreise

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) begrüßt Oliver Trelenberg um 16.30 Uhr während seiner Spendenradreise zugunsten krebs- und leukämiekranker Kinder am Roland.

Prozess geht weiter

Am Landgericht wird der Prozess gegen einen 22-Jährigen wegen versuchten Totschlags fortgesetzt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, an einer Straßenbahnhaltestelle in Bremen im Verlauf eines Streits mehrfach mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen zu haben. Dieser konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Prozess wird fortgesetzt

Am Landgericht wird ein Betrugsprozess gegen vier Männer, die sich insgesamt 14 Mal erfolgreich als Polizisten ausgegeben haben sollen, fortgesetzt.

Kopf des Tages

Die Bremerin Judith Niehuis ist seit 20 Jahren als freie Museumspädagogin auch im Focke-Museum aktiv. Die Schwachhauser Institution wurde als Museum im Park konzipiert, nach dem Vorbild von Lousiana in Kopenhagen. Mehr dazu erzählt Judith Niehuis an diesem Dienstag um 17 Uhr bei ihrer Führung über das 4,5 Hektar große Gelände.

Tipp des Tages

Das City 46 zeigt den Film „Electric Girl“ von Ziska Riemann, in dem Elemente des Zeichentricks mit der Realität vermischt sind. Im Mittelpunkt des Films steht die Poetry-Slammerin Mia, die als Synchronsprecherin die Anime-Superheldin Kimiko verkörpern soll. Dabei entdeckt sie immer mehr Parallelen zwischen sich und dieser mutigen jungen Frau. Auch Mia hat auf einmal außergewöhnliche Kräfte und kann übermenschliche Taten vollbringen. So wie Kimiko sieht sie Elektrizität, kann von Dächern springen und Menschenleben retten. Mia beschließt, diese Kräfte zu nutzen und auch im echten Leben gegen das Böse zu kämpfen. Ihr Nachbar Kristof steht ihr zur Seite: Dienstag und Mittwoch, 16. und 17. Juli, um 20 Uhr im City 46, Birkenstraße 1.