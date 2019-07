Deutlich mehr Platz, ein modernes Design und die Nähe zur Umsteigeanlage am Hauptbahnhof: Die BSAG eröffnet um 10 Uhr das neue Kundencenter im City Gate. (Christina Kuhaupt)

Prozess wird fortgesetzt

Am Landgericht wird der Betrugsprozess gegen vier Männer, die sich insgesamt 14 Mal erfolgreich als Polizisten ausgegeben haben sollen, fortgesetzt.

Tarifverhandlungen

Die Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Bremen und Niedersachsen gehen weiter.

Neues Kundencenter

Deutlich mehr Platz, ein modernes Design und die Nähe zur Umsteigeanlage am Hauptbahnhof: Die BSAG eröffnet um 10 Uhr das neue Kundencenter im City Gate.

Kopf des Tages

Marc Engelke ist einer der beiden Geschäftsführer des Deichbrand-Festivals. Er ist zuständig für Management und Controlling. Zusammen mit Mitstreiter Daniel Schneider organisiert er die Musik-Großveranstaltung am Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz, welche an diesem Donnerstag mit einem Warm-Up startet. Engelke hat Künstler wie Biffy Clyro, Fettes Brot oder Alligatoah gebucht, die bis Sonntag an der Nordsee auf den Bühnen stehen.

Tipp des Tages

Die Sonderausstellung „Use-less“ zeigt, dass Mode mehr ist als nur Bekleidung. Denn durch die Mode drücken wir uns aus und zeigen, wer wir sind oder sein möchten. Doch wie entsteht eigentlich Mode? Und wie lässt sich Mode ressourcenschonend produzieren? Das will die interaktive Ausstellung „Use-less“ aufzeigen und macht dabei den Weg der Textilien in unsere Schränke erlebbar und nachvollziehbar. Designobjekte ermöglichen eine Auseinandersetzung mit Ästhetik, Produktionsprozessen, Konsumverhalten und veranschaulichen die Prinzipien von „Slow Fashion“. Dabei steht die Freude am Spielen mit Mode im Mittelpunkt. Die Ausstellung ist bis zum 20. Oktober im Hafenmuseum Speicher XI, Am Speicher XI 1 zu sehen.