Die letzten Handgriffe von "Lichter der Neustadt"-Mitveranstalter Victor Frei und dann kann es am Donnerstag losgehen mit dem Budenzauber am Papp. (Roland Scheitz)

Die Neustadt leuchtet

Es weihnachtet weiter in der Stadt: Die „Lichter der Neustadt“ am Papp werden mit einer Feuershow und einem Auftritt von Flowin’ Immo eröffnet.

Lucia-Chor aus Stockholm

Der schwedische Lucia-Chor, der in den kommenden Tagen in Bremen auftritt, kommt in diesem Jahr aus Stockholm. Am Donnerstag stellen sich die jungen Musiker, die unter anderem beim Schlachte-Zauber zu sehen sein werden, vor.

Noch mehr Deputationen

Auch an diesem Donnerstag kommen zwei Deputationen zusammen: In der Innendeputation geht es unter anderem um die Mehrkosten für das Neubauvorhaben der Freiwillige Feuerwehr, in der Kulturdeputation um den Standort für das Mahnmal an der Weser.

Tipp des Tages: Lieder von den unberührten Weiten Finnlands

Das finnisch-israelisch-deutsch-niederländische Quartett Kama Kollektiv aus Amsterdam präsentiert in der Villa Sponte sein neues Album „Koti“. Das Kama Kollektiv ist das Quartett um die junge finnische Sängerin und Trompeterin Kirsi-Marja Harju. Die Band ist in Amsterdam beheimatet, und doch sind Harjus Lieder und Texte geprägt von den unberührten Landschaften, tiefen Wäldern und der klirrenden Kälte ihrer Heimat Finnland. Teils in finnischer und teils in englischer Sprache erzählt sie Geschichten von Liebe und Hoffnung, Wäldern und Tieren sowie mystisch-romantischer Natur. Die Musik zeigt Einflüsse von Jazz, skandinavischer Volksmusik sowie Indie-Pop und nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise in fabelhafte Welten. Donnerstag, 5. Dezember, um 20 Uhr in der Villa Sponte, Osterdeich 59b