Gefrorene Nudeln und Spinat für ein Fertigmenü werden beim Tiefkühlkosthersteller Frosta in Bremerhaven abgewogen und portioniert. Frosta kämpft wegen höherer Preise für Fisch und Gemüse mit trüberen Geschäftsaussichten. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Prozess beginnt

Am Landgericht beginnt ein Prozess unter anderem wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung. Der Angeklagte soll im Zeitraum zwischen Oktober 2017 und November 2018 sieben Autos abgezündet haben. Darunter sollen ein Fahrzeug eines Richters, eines Rechtsanwaltes und zwei Fahrzeuge seines ehemaligen Schwagers sein. Außerdem soll er im Februar 2019 eine Fußmatte vor einer Rechtsanwaltskanzlei in Brand gesetzt haben. Hintergrund soll ein Familienrechtsstreit sein. Außerdem wird ihm zur Last gelegt, einem Mann lebensgefährliche Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt zu haben. Der Angeklagte soll vermindert schuldfähig gewesen sein.

Frosta mit Halbjahresbilanz

Der Bremerhavener Tiefkühlkosthersteller Frosta kämpft wegen höherer Preise für Fisch und Gemüse mit trüberen Geschäftsaussichten. Die Prognose für 2019 hatte das Unternehmen im Mai kassiert. Bis dahin hatte Frosta mit einem Überschuss auf Vorjahresniveau gerechnet - rund 20 Millionen Euro. Diese Prognose wurde auf 15 Millionen Euro gesenkt. Am Freitag legt die Frosta AG Zahlen für die ersten sechs Monate 2019 vor.

Im Trainingslager

Bundesligist Werder Bremen befindet sich im Trainingslager in Grassau im oberbayerischen Chiemgau.

Kopf des Tages

Die Sängerin und Songwriterin Ann Doka ist in den vergangenen Jahren mehrfach und in unterschiedlichen Kategorien beim Deutschen Rock-und-Pop-Preis ausgezeichnet worden, unter anderem drei Mal als beste Countrysängerin. Vor etwa zwei Jahren ist die Musikerin, die ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt kommt, nach Bremen gezogen. Sie spielte bereits als Support für den Sänger und Schauspieler Tom Beck sowie für die Band Jupiter Jones. Vergangenen Monat trat sie im ZDF-Fernsehgarten auf, wo sie gemeinsam mit ihrem Musikerkollegen Brooks West aus Nashville ihren Song „Only If“ präsentierte. Am Freitag gibt sie ab 19.30 Uhr ein Konzert in der Pusta-Stube.

Tipp des Tages

Mit dem neuen Freak-Rock-Festival Bremer Krautsalat wird im Blues-Club Meisenfrei der Startschuss für ein außergewöhnliches Musikerlebnis gegeben. Getreu dem Motto des Abends präsentiert das Local Radio in Zusammenarbeit mit der Bremer Band Liquid Orbit ein facettenreiches Rockspektakel. Im Mittelpunkt steht hierbei der Psychodelic- und Progressive-Rock der späten 1960er- und frühen 1970er-Jahre, dem sich die Bands Rubber Tea, Stonerhead und Liquid Orbit widmen und individuell interpretieren. Liquid Orbit gehen sogar einen Schritt weiter und entwickeln einen eigenständigen neuen Sound, in dem sie Einflüsse anderer Genres verarbeiten. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Infos unter www.local-radio.de: Freitag, 26. Juli, 20 Uhr im Blues Club Meisenfrei, Hankenstraße 18.