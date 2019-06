Die dritte Runde der rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen startet. (Bernd Kramer)

Ab in die dritte Runde

Die dritte Runde der rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen startet. Die Themen dieses Mal sind unter anderem Agrar, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung.

Eröffnung des Europapunkt

Seit dieser Woche befindet sich der neue Standort des Europapunkt Bremen (EPB) in der Carl-Ronning-Straße 2. Für die Dauer der Sanierungsarbeiten am Haus der Bürgerschaft hat das Europa-Informationszentrum mit den Nachbarn vom Bremer Rat für Integration sein neues Quartier bezogen. An diesem Freitag gibt es die offizielle Eröffnung.

Neue Spielzeit der Glocke

Bremens Konzerthaus Die Glocke stellt die Höhepunkte des Programms für die kommende Spielzeit 2019/20 in einem Pressegespräch vor. Dabei wird es um die Reihen „Glocke vocal“, „Glocke Spezial“ und „Glocke Jazznights“ gehen.

Kopf des Tages

Seit Mai 2018 ist Jürgen Dusel Beauftrager der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Der Jurist, der von Geburt an stark sehbehindert ist, besucht unter dem Motto „Alle dabei – gemeinsam unterwegs“ verschiedene Regionen Deutschlands. In Bremen informiert er sich an diesem Freitag über die Arbeit bei der Gemüsewerft der Gesellschaft für integrative Beschäftigung.

Tipp des Tages

Die ausgezeichnete Komponistin Siegrid Ernst, die im März 90 Jahre alt wurde, steht im Mittelpunkt eines Porträtkonzertes des Arbeitskreises Bremer Komponisten und Komponistinnen.

Mezzosopranistin Stefanie Golisch und das Ensemble New Babylon präsentieren Werke von Ernst aus mehr als fünf Jahrzehnten. Die Pianistin und Musikpädagogin wuchs in Ludwigshafen am Rhein auf, sie schuf Werke für Streicher, Bläser, Klavier, Liederzyklen, Kantaten, Orchestermusik, Musiken für Kinder sowie Improvisations- und Performancekonzepte.

Ernst engagierte sich in vielen Gremien, auch international; sie unterrichtete unter anderem an der Hochschule für Künste in Bremen: Freitag, 21. Juni, 20 Uhr, Sendesaal, Bürgermeister-Spitta-Allee 45.