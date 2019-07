Ab diesem Mittwoch wird der Bauzaun rund um die Bürgerschaft zur Galerie. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Dokumentation rechter Gewalt

Mehrere Beratungsstellen präsentieren das Dokumentations- und Webprojekt www.keine-randnotiz.de. Mit dem Angebot sollen rechte Gewalt und Aktivitäten im Land Bremen und in der Umgebung umfassend recherchiert, dokumentiert und geografisch verortet werden.

Hip-Hop, Funk und Soul

Lucille Crew ist ein internationales Groove-Kollektiv, das Elemente des Hip-Hop, Funk und Soul miteinander vereint. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr im Lagerhaus.

Kopf des Tages

Die Weser zieht sie magisch an: Alles rund um den Fluss und um Bremen hält Eva-Christina Krause in ihrer Freizeit im Bild fest und veröffentlich es im digitalen Fotonetzwerk Instagram. Deshalb hat die 43-Jährige aus Hambergen, die als Kinderkrankenschwester am Klinikum Bremen-Mitte arbeitet, gemeinsam mit anderen Fotografen im März dieses Jahres am „Instawalk“ im Haus der Bürgerschaft teilgenommen. Ab diesem Mittwoch wird der Bauzaun rund um die Bürgerschaft zur Galerie. Dort werden drei mal zwei Meter große Banner mit den Motiven des Instawalks ausgestellt. Dabei ist auch der Blick aus dem Fenster hinaus auf den Markt, den aufgenommen hat.

Tipp des Tages

Die Ausstellung „Überall, aber schwebend“ mit Werken des Schweizer Künstlers André Thomkins läuft derzeit in der Weserburg. Die Direktorin Janneke de Vries bietet eine Führung durch die Ausstellung des experimentierfreudigen Bild-, Wort- und Objektkünstlers an (1930 - 1985). Thomkins ist in Luzern geboren und hat ab 1952 in Deutschland gelebt. In der Weserburg sind unter anderem zwei große Werke zu sehen, die Thomkins „Lackskins“ nannte (siehe Foto). Für deren Herstellung tropfte er in einen mit Wasser gefüllten Behälter Lacke verschiedenster Farben, die er in Bewegung brachte. Auf die Oberfläche legte Thomkins ein Blatt Papier: Das Bild war fertig: Mittwoch, 31. Juli, um 18 Uhr in der Weserburg, Museum für moderne Kunst, Teerhof 20.