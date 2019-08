Ab Montagabend sind an der Domsheide wieder Bahnen unterwegs. (Frank Thomas Koch)

Domsheide wieder frei

Das gesamte Wochenende haben Bauarbeiter an der Domsheide nicht nur die Gleise erneuert, sondern auch wichtige Arbeiten an den Gasleitungen vorgenommen. Zahlreiche Straßenbahnen und Busse mussten wegen des sogenannten Powerwochenendes umgeleitet werden, Fahrgäste mussten an Ersatzhaltestellen ein- und umsteigen. An diesem Montag soll wieder alles normal laufen: Nach Angaben der BSAG sollen gegen Abend alle Arbeiten erledigt sein.

Erster Abschnitt geschafft

Die erste Bauetappe auf dem Nordwestknoten ist geschafft, die Westzufahrt zur Stephanibrücke ist wieder frei.

Letzte Tage der Sommerferien

Am Donnerstag, 15. August, beginnt in Bremen das neue Schuljahr. Damit bricht für Kinder an diesem Montag die letzte volle Woche der Sommerferien an.

Kopf des Tages: Volker Eisenmenger-Nadler

Seinen Einsatz für den Sport hat er zu seiner Hauptbeschäftigung gemacht: Seit 2017 ist Volker Eisenmenger-­Nadler hauptamtlicher Geschäftsführer des TV Bremen-Walle, nachdem er sich bereits seit 2009 in verschiedenen Funktionen den Verein eingebracht hatte. Schon seit 1994 betreibt der 57-Jährige den Wettkampfsport Ju-Jutsu und war sowohl Abteiltungsleiter in seinem Verein als auch im Ju-Jutsu-Landesverband aktiv. Eisenmenger-Nadler ist einer der Gastgeber für das Projekt der Kinderstadt „Bremopolis“, die am Montag auf dem Vereinsgelände des TV Bremen-Walle eröffnet wird.