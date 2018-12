Wer um Mitternacht das neue Jahr begrüßen will, sollte den Sekt frühzeitig kaltstellen und die ersten Gläser schon ein paar Minuten vorm Jahreswechsel einschenken. (Frank Rumpenhorst/dpa)

„Dinner for One“ up platt

„Up de glieke Ort as vörrig Johr?“ „Up de glieke Ort as jedes Johr, Franz!“ Wer mit norddeutschem Charme in Stimmung kommen möchte für den letzten Tag des Jahres, kann um 11.45 Uhr den Fernseher einschalten. Denn auch in diesem Jahr sendet der NDR den Silvester-Klassiker „Dinner for One“ in plattdeutscher Sprache.

Kalter Schampus

Wer um Mitternacht das neue Jahr begrüßen will, sollte den Sekt frühzeitig kaltstellen und die ersten Gläser schon ein paar Minuten vorm Jahreswechsel einschenken.

Gute Aussichten

Feuerwerk anschauen, das gehört zu jeder Silvesternacht dazu. Wo man in Bremen besonders gut das Spektakel bestaunen kann, sehen Sie hier:

Kopf des Tages

Die Koloratursopranistin Nerita Pokvytyté wurde in Litauen geboren, studierte in Vilnius und Hamburg Gesang. Seit der Spielzeit 2014/15 ist sie Ensemblemitglied am Theater Bremen und war in der vergangenen Spielzeit in „Candide“ zu erleben. Bei der Opern-Gala „Evviva“ an Silvester ist die Sopranistin mit von der Partie. Für 15 Uhr gibt es noch Restkarten.

Tipp des Tages

Mit dem Heinz-Rühmann-Abend klingt auf dem Theaterschiff Bremen das alte Jahr aus. Intendant und Regisseur Knut Schakinnis erinnert in seiner Inszenierung mit Christian Schliehe in der Titelrolle an Heinz Rühmanns bekannteste Filmrollen und beliebte Schlager wie „Ein Freund, ein guter Freund“, „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“, „Ich brech‘ die Herzen der stolzesten Frau‘n“ und weitere Evergreens, die bis heute beliebte Ohrwürmer sind. Christian Schliehe schlüpft in die Figur des populären Komödianten und Charakterdarstellers und erzählt aus dessen ereignisreichem Leben. Auszüge aus "Die Feuerzangenbowle“, „Charleys Tante“ oder „Der brave Soldat Schwejk“ dürfen dabei natürlich nicht fehlen: Montag, 31. Dezember, um 17.30 und 21 Uhr auf dem Theaterschiff, Tiefer 104/Anleger 4.