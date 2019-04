Die Bremer Hauptkommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) in ihrer letzten Tatort-Folge mit dem Titel "Wo ist nur mein Schatz geblieben?". (Christine Schroeder)

Tatort-Duo verabschiedet sich

Die Bremer Tatort-Kommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) ermitteln am Ostermontag (22. April) zum letzten Mal. Die Ausgabe „Wo ist nur mein Schatz geblieben“ ist um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen.

Das nächste Spitzenspiel

In der Bremen-Liga steht das nächste Topspiel an: Der Spitzenreiter Bremer SV muss am Ostermontag (15.30 Uhr) beim Tabellendritten SFL Bremerhaven ran. Mit einem Sieg dürfte dem BSV die Meisterschaft kaum noch zu nehmen sein.

Ostereier suchen

Im Garten, in den eigenen vier Wänden, im Wald oder Park – an diesem Sonntag suchen Kinder Ostereier. In der Kinderwildnis auf dem Stadtwerder wird ab 11 Uhr ein Kinderprogramm angeboten mit einer gemeinsame Eiersuche.

Tipp des Tages: Shakespeare neu interpretiert

Romanautorin Anne Tyler hat Shakespeares perfide Komödie „Die Widerspenstige“ unter dem Titel „Die störrische Braut“ in die heutige Zeit transportiert. Inspiriert von diesen Vorlagen erarbeiteten Regisseur Ralf Siebelt und das Ensemble der Bremer Shakespeare Company ihre ganz eigene, zeitgenössische Lesart der Liebesgeschichte als Spiel mit Geschlechterrollen, Abhängigkeiten und Machtstrukturen. Ostersonntag: Bremer Shakespeare Company, Schulstr. 26, 19.30 Uhr.

Tipp des Tages: Mümmelmann & Co. ganz nah

Pünktlich zu Ostern hoppeln wieder die Häschen und schlüpfen die flauschigen Küken aus ihren Ostereierschalen im grünen Science Center Botanika. Einige der Langohren dürfen sogar behutsam gestreichelt werden. In der Osterausstellung „Mümmelmann & Co.“ sollen die Besucher die Vielfalt der Kaninchenrassen kennenlernen und miterleben können, wie Küken schlüpfen und sich Stück für Stück aus ihrem Ei pellen.

Der Eintritt beträgt fünf Euro für Kinder und 10,50 Euro für Erwachsene. Sonntag, 21. April, 10 bis 18 Uhr. Botanika Bremen Deliusweg 40, 28359 Bremen. Weitere Informationen unter Telefon 04 21 / 42 70 66 65 und unter www.botanika-bremen.de.

Kopf des Tages: Tanja Tetzlaff

Die Solo-Cellistin der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, Tanja Tetzlaff, tritt am Sonntagabend bereits zum dritten Mal gemeinsam mit dem Landesjugendorchester Bremen in der Glocke auf. Tanja Tetzlaff studierte an der Musikhochschule Hamburg und am Mozarteum Salzburg. Als ­Solistin spielt die 46-Jährige regelmäßig mit dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Konzerthausorchester Berlin oder dem Orquesta Nacional de España.