Beschäftigte im öffentlichen Dienst wollen die Arbeit nieder legen und demonstrieren. (Frank Thomas Koch)

Infos zum Warnstreik

Vertreter von Verdi, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Gewerkschaft der Polizei (GdP) informieren an diesem Montag über den ganztägigen Warnstreik am Mittwoch, 27. Februar, mit Demonstration und Kundgebung in Bremen.



Blindenmodell für die Altstadt

Bremen bekommt ein Blindenmodell für seine Altstadt. Damit können Blinde künftig den Straßenverlauf und herausragende Gebäude der Innenstadt ertasten. Das Modell des dreidimensionalen Stadtplans wird der Bürgerschaftsvizepräsidentin Sülmez Dogan präsentiert.



Preis wird verliehen

Die Bremer Stiftung „Gib Bildung eine Chance“ verleiht ihren Stiftungspreis für das „Bremer Schulprojekt 2018“. Altbürgermeister Henning Scherf überreicht die Preise.

Kopf des Tages: Heike Schiffling

Seit 26 Jahren ist die gebürtige Berlinerin Hebamme und vertritt seit sechs Jahren als Vorsitzende des Hebammenlandesverbandes die Interessen von insgesamt 230 Hebammen in Bremen und Bremerhaven. An diesem Montag sitzt Heike Schiffling auf dem Podium, wenn an der Hochschule der neue Bachelor-Studiengang Hebammenwissenschaft vorgestellt wird. Er startet zum Wintersemester 2020/21 und löst die berufliche Ausbildung ab. 20 Plätze sind zunächst vorgesehen.

Das wird wichtig am Sonntag, 24. Februar

Der Pianist Martin Hornung, geboren 1975 in Mönchengladbach, tritt in der Reihe „Jazz on Board“ auf. Er studierte Jazzklavier, Arrangement und klassisches Klavier an der Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, Niederlande, der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und am Queens College in New York City. Seit 2004 ist Hornung freischaffender Pianist, Keyboarder, Arrangeur und Komponist und seit 2010 vornehmlich als Filmkomponist tätig. Zum Beispiel für die Serie „Polizeiruf 110“. Hornung wird von Ole Seimetz am Schlagzeug unterstützt. Montag, 25. Februar, 21 Uhr, Theaterschiff Bremen, ­Bistro Bühne 3, Tiefer 104/Anleger 4, Eintritt frei.