Zuletzt war Annette Schavan Ende Oktober zur Verleihung des Hilde-Adolf-Preises in Bremen zu Gast. Nun spricht sie auf dem Willehad-Empfang in der Oberen Rathaushalle. (Frank Thomas Koch)

Empfang mit Annette Schavan

Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass Ex-Bundesbildungsministerin Annette Schavan zu Gast in Bremen ist: An diesem Montag spricht die engagierte Katholikin im Rathaus beim Willehad-Empfang des Katholischen Gemeindeverbandes über das Thema „Ökumene als Quelle der Erneuerung“. Schavan war bis diesen Sommer deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl in Rom.

Hilfen für Flüchtlingscamps

Der Welttoilettentag, der jedes Jahr am 19. November begangen wird, soll darauf aufmerksam machen, dass noch immer mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung keinen Zugang zu ausreichend hygienischen Sanitäranlagen hat. In Bremen startet am Montag daher ein Wissensaustausch zwischen Geflüchteten und Bremer Ingenieuren. Außerdem stellen Hansewasser und die Organisation Borda einen neuen Klärbehälter vor, der Verbesserung in Flüchtlingscamps bringen soll.

Einmaliges Festival

Konzerthäuser, Kirchen und Theater öffnen einmal im Jahr ihre Türen für ein bundesweit einmaliges Festival: In der Bremer Hausmusikwoche spielen bekannte und unbekannte Bremer Künstler gut 70 Konzerte. An diesem Montag gibt es Auftritte im Alten Fundamt, im Vietor-Haus und in der Kapelle St. Joseph-Stift.